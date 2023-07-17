https://uz.sputniknews.ru/20230717/yegipet-bolezn-zagadka-36932729.html
В Египте около 200 человек заразились загадочной болезнью
В Египте около 200 человек заразились загадочной болезнью
В числе симптомов — высокая температура, ломота, головная боль и сильная усталость.
2023-07-17T22:25+0500
2023-07-17T22:25+0500
2023-07-17T22:25+0500
египет
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заболевание
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. О неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Египта.Министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды.Ранее портал Cairo24 и ряд других египетских СМИ написали, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью. В СМИ появились предположения, что это может оказаться вспышкой лихорадки денге.Как сообщили в ведомстве, схожие симптомы у заболевших проявлялись в высокой температуре, боли в костях и усталости."Они продолжаются три-пять дней, это симптомы, общие для многих распространенных заболеваний, таких как простуда, грипп, гастроэнтерит и лихорадка, при которых заражение распространяется при высокой температуре воздуха и которые проходят при покое, приеме жаропонижающих препаратов и питья", — сообщили в министерстве, уточнив, что симптомы у заболевших в Эль-Аликате легкие и средние, госпитализация не требуется.Также замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль рассказал, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов, упомянув, что на анализ были взяты пробы комаров и сточных вод.
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египет в мире заболевание
египет в мире заболевание
В Египте около 200 человек заразились загадочной болезнью
В числе симптомов — высокая температура, ломота, головная боль и сильная усталость.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
О неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, сообщает РИА Новости
со ссылкой на СМИ Египта.
Министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды.
Ранее портал Cairo24 и ряд других египетских СМИ написали, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью. В СМИ появились предположения, что это может оказаться вспышкой лихорадки денге.
"Министерство здравоохранения и народонаселения следит за жалобами, связанными с появлением схожих симптомов болезни у ряда граждан в деревни Эль-Аликат в провинции Кена. <…> Бригады профилактической и лечебной медицины и эпидемиологического надзора были отправлены для изучения информации и взятия проб у больных и объектов окружающей среды", — говорится в заявлении египетского Минздрава.
Как сообщили в ведомстве, схожие симптомы у заболевших проявлялись в высокой температуре, боли в костях и усталости.
"Они продолжаются три-пять дней, это симптомы, общие для многих распространенных заболеваний, таких как простуда, грипп, гастроэнтерит и лихорадка, при которых заражение распространяется при высокой температуре воздуха и которые проходят при покое, приеме жаропонижающих препаратов и питья", — сообщили в министерстве, уточнив, что симптомы у заболевших в Эль-Аликате легкие и средние, госпитализация не требуется.
Также замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль рассказал, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов, упомянув, что на анализ были взяты пробы комаров и сточных вод.