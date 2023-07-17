https://uz.sputniknews.ru/20230717/zelenskiy-shokiroval-polzovateley-sotssetey-svoim-zayavleniyem-36913078.html

Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением

Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением

Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после утверждения о том, что весь мир верит в Украину. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан

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2023-07-17T09:46+0500

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россия

украина

владимир зеленский

президент

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Глава киевского режима заявил, что "украинцы сильнее всех, когда едины", а весь мир якобы вдохновляется их мужеством, сообщает РИА Новости. Еще один комментатор поделился мнением, что "Весь мир считает, что Украина — стая нацистов, управляемая коррумпированным диктатором-марионеткой". Ранее, мы сообщали, что президент Украины после разговора с Байденом на полях саммита НАТО заявил об общем видении завершения конфликта на Украине.

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россия, украина, владимир зеленский, президент