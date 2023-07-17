https://uz.sputniknews.ru/20230717/zelenskiy-shokiroval-polzovateley-sotssetey-svoim-zayavleniyem-36913078.html
Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением
Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением
Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после утверждения о том, что весь мир верит в Украину. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-17T09:46+0500
2023-07-17T09:46+0500
2023-07-17T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Глава киевского режима заявил, что "украинцы сильнее всех, когда едины", а весь мир якобы вдохновляется их мужеством, сообщает РИА Новости. Еще один комментатор поделился мнением, что "Весь мир считает, что Украина — стая нацистов, управляемая коррумпированным диктатором-марионеткой". Ранее, мы сообщали, что президент Украины после разговора с Байденом на полях саммита НАТО заявил об общем видении завершения конфликта на Украине.
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россия, украина, владимир зеленский, президент
россия, украина, владимир зеленский, президент
Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением
09:46 17.07.2023 (обновлено: 10:19 17.07.2023)
Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после утверждения о том, что весь мир верит в Украину.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Глава киевского режима заявил, что "украинцы сильнее всех, когда едины", а весь мир якобы вдохновляется их мужеством, сообщает РИА Новости
.
"Лучше уйдите в отставку, прекратите убивать свой народ. Украине нужен лидер, который заботится о людях и ведет переговоры с Россией", — написал один из читателей.
"Никого не вдохновляет ваша смелость. Вы — продажный, грязный трус, который насильно посылает свой народ на смерть. Ваше время уже на исходе", — добавил второй.
Еще один комментатор поделился мнением, что "Весь мир считает, что Украина — стая нацистов, управляемая коррумпированным диктатором-марионеткой".
"Простите, я не верю в вас. Вы меня не вдохновляете. Мне надоело платить и разрушать свою экономику. И я почти уверен, что украинцы не хотят умирать за вас", — подчеркнул другой.
"Вы научились говорить от имени "мира". Поздравляю", — сыронизировал еще один пользователь.
"Они не верят, а просто используют Украину. В глубине души даже вы понимаете, что не сможете победить Россию", — резюмировали читатели.
Ранее, мы сообщали, что президент Украины
после разговора с Байденом на полях саммита НАТО заявил об общем видении завершения конфликта на Украине.