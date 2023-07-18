“Подойдешь ближе, снова выстрелю” — подробности нападения на экоинспектора

“13 июля в 20.00 мы с несколькими сотрудниками проводили очередной рейд. Внезапно заметили какое-то подозрительное движение около пруда. Мы спустились вниз, чтобы узнать, что там. При нашем появлении какой-то человек резко вскочил и бросился бежать. В руке у него была винтовка. Мы крикнули, чтобы он остановился, но он бежал без оглядки. Его напарник тоже попыталcя скрыться. Мы хотели его остановить, но он выстрелил из винтовки и пуля попала мне в руку. Потом он сказал: “Подойдешь ближе, я снова буду стрелять, уйдите все отсюда”. И эти двое скрылись на мотоцикле”, — вспоминает инспектор экологии.