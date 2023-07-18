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https://uz.sputniknews.ru/20230718/ferganskaya-oblast-brakoner-vystrel-ekoinspektor-podrobnosti-36948097.html
“Подойдешь ближе, снова выстрелю” — подробности нападения на экоинспектора
“Подойдешь ближе, снова выстрелю” — подробности нападения на экоинспектора
В Бухарской области браконьер ранил из ружья экоинспектора, который пытался воспрепятствовать незаконной охоте. Подробности инцидента — в материале.
2023-07-18T15:31+0500
2023-07-18T15:31+0500
узбекистан
браконьеры
происшествия
общество
ружье
выстрел
огнестрельное ранение
инспектор
экология
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. 13 июля при попытке пресечь незаконную охоту в Караулбазарском районе Бухарской области был ранен начальник отдела экологии Мирали Ходжаев. Браконьер, выстреливший в него из ружья, скрылся с места происшествия. Корреспондент Sputnik связался с пострадавшим и узнал подробности происшествия.Ходжиев рассказал, что после этого он и его коллеги обратились к сотрудникам органов внутренних дел. Прибывшие на место правоохранители произвели осмотр и обнаружили рога джейрана.Также он рассказал о своем самочувствии после произошедшего.Генеральная прокуратура сообщила, что личности стрелков установлены и у них изъято 2 охотничьих ружья.В отношении браконьера, ранившего инспектора управления экологии, возбуждено дело по статьям 202 (Нарушение порядка пользования животным или растительным миром), 25 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 219 (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса.Ранее при исполнении служебных обязанностей ножевое ранение получил начальник Бекабадского городского отдела Ташкентского областного управления министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата государственный инспектор Мухаммадджон Фазылов.
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бухарская область
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узбекистан ферганская область браконьеры происшествия общество ружье выстрел огнестрельное ранение инспектор экология
узбекистан ферганская область браконьеры происшествия общество ружье выстрел огнестрельное ранение инспектор экология

“Подойдешь ближе, снова выстрелю” — подробности нападения на экоинспектора

15:31 18.07.2023
© CC0 / sluehr3g / Shotgun Охотничье ружье
Охотничье ружье - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
© CC0 / sluehr3g / Shotgun
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В Бухарской области браконьер ранил из ружья экоинспектора, который пытался воспрепятствовать незаконной охоте. Подробности инцидента — в материале.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. 13 июля при попытке пресечь незаконную охоту в Караулбазарском районе Бухарской области был ранен начальник отдела экологии Мирали Ходжаев. Браконьер, выстреливший в него из ружья, скрылся с места происшествия. Корреспондент Sputnik связался с пострадавшим и узнал подробности происшествия.
© Из личного архива Мирали ХоджаеваМирали Ходжиев
Мирали Ходжиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
Мирали Ходжиев
© Из личного архива Мирали Ходжаева

“13 июля в 20.00 мы с несколькими сотрудниками проводили очередной рейд. Внезапно заметили какое-то подозрительное движение около пруда. Мы спустились вниз, чтобы узнать, что там. При нашем появлении какой-то человек резко вскочил и бросился бежать. В руке у него была винтовка. Мы крикнули, чтобы он остановился, но он бежал без оглядки. Его напарник тоже попыталcя скрыться. Мы хотели его остановить, но он выстрелил из винтовки и пуля попала мне в руку. Потом он сказал: “Подойдешь ближе, я снова буду стрелять, уйдите все отсюда”. И эти двое скрылись на мотоцикле”, — вспоминает инспектор экологии.

Ходжиев рассказал, что после этого он и его коллеги обратились к сотрудникам органов внутренних дел. Прибывшие на место правоохранители произвели осмотр и обнаружили рога джейрана.

"Туда, где сидели нарушители, джейраны обычно приходят на водопой. Думаем, что они готовились к охоте на этих животных”, — сказал Ходжиев.

Также он рассказал о своем самочувствии после произошедшего.
"В тот день мне оказали первую помощь. Провели судебно-медицинскую экспертизу. Я прошел рентгенологическое обследование. Врачи оперативно начали лечение раны. Сейчас уже отеки спали, состояние улучшилось, теперь смогу выйти на работу", — сообщил экоинспектор.
Генеральная прокуратура сообщила, что личности стрелков установлены и у них изъято 2 охотничьих ружья.
В отношении браконьера, ранившего инспектора управления экологии, возбуждено дело по статьям 202 (Нарушение порядка пользования животным или растительным миром), 25 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 219 (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса.
Ранее при исполнении служебных обязанностей ножевое ранение получил начальник Бекабадского городского отдела Ташкентского областного управления министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата государственный инспектор Мухаммадджон Фазылов.
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