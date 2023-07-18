https://uz.sputniknews.ru/20230718/krym-bespilotniki-ataka-36936005.html
Ночью ПВО Крыма отразила мощную атаку беспилотников
Ночью ПВО Крыма отразила мощную атаку беспилотников
Атака 28 беспилотниками совершена на востоке Крыма ночью, пострадавших нет
2023-07-18T09:54+0500
2023-07-18T09:54+0500
2023-07-18T10:34+0500
спецоперация россии по защите донбасса
крым
дрон
беспилотник
атака
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ночью на востоке Крыма силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаку 28 беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова.По сообщению Аксенова, девять из них сбиты, 19 подавлены средствами РЭБ.
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россия украина всу пво атака дроны беспилотники противовоздушная оборона радиоэлектронная борьба
россия украина всу пво атака дроны беспилотники противовоздушная оборона радиоэлектронная борьба
Ночью ПВО Крыма отразила мощную атаку беспилотников
09:54 18.07.2023 (обновлено: 10:34 18.07.2023)
Атака 28 беспилотниками совершена на востоке Крыма ночью, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Ночью на востоке Крыма силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаку 28 беспилотников, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова.
По сообщению Аксенова, девять из них сбиты, 19 подавлены средствами РЭБ.
"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.