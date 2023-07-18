https://uz.sputniknews.ru/20230718/mujchina-sobaka-tri-mesyatsa-probyl-okean-yeda-voda-spaseniye-36946177.html
Мужчина с собакой три месяца пробыл в океане без еды и воды — его спасли случайно
Мужчина с собакой три месяца пробыл в океане без еды и воды — его спасли случайно
Австралийский яхтсмен отправился в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию и попал в шторм
2023-07-18T14:22+0500
2023-07-18T14:22+0500
2023-07-18T14:38+0500
австралия
тихий океан
мужчина
собака
шторм
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Австралиец Тим Шэддок более трех месяцев выживал в Тихом океане вместе со своей собакой, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9 News. Австралийский яхтсмен отправился в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию и попал в шторм. Он потерял все устройства связи, запасы пищи и пресной воды. Выживал на сырой рыбе и дождевой воде.Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолета, вылетевший с траулера на поиски косяков тунца, наткнулся на потрепанный штормами одномачтовый парусный катамаран в точке океана, далекой как от обычных маршрутов судов торгового флота, так и от рекомендованных маршрутов для малых судов, сообщает телеканал.По словам специалиста по выживанию в океане, профессора одного из австралийских университетов Майка Типтона, это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане.Огромную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграло присутствие на борту его собаки, уверен профессор Типтон.После трех месяцев на сырой рыбе и дождевой воде Шэддоку нужен особый режим питания. В настоящее время Шэддок и его собака Белла находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам.
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австралия яхтсмен шторм спасение собака катамаран тихий океан мексика французская полинезия сырая рыба дождевая вода тим шэддок
австралия яхтсмен шторм спасение собака катамаран тихий океан мексика французская полинезия сырая рыба дождевая вода тим шэддок
Мужчина с собакой три месяца пробыл в океане без еды и воды — его спасли случайно
14:22 18.07.2023 (обновлено: 14:38 18.07.2023)
Австралийский яхтсмен отправился в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию и попал в шторм.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Австралиец Тим Шэддок более трех месяцев выживал в Тихом океане вместе со своей собакой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал 9 News.
Австралийский яхтсмен отправился в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию и попал в шторм. Он потерял все устройства связи, запасы пищи и пресной воды. Выживал на сырой рыбе и дождевой воде.
Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолета, вылетевший с траулера на поиски косяков тунца, наткнулся на потрепанный штормами одномачтовый парусный катамаран в точке океана, далекой как от обычных маршрутов судов торгового флота, так и от рекомендованных маршрутов для малых судов, сообщает телеканал.
По словам специалиста по выживанию в океане, профессора одного из австралийских университетов Майка Типтона, это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане.
"То, что Шэддок выжил — это сочетание везения и морских навыков. Например, он знал, что при ограниченном запасе пресной воды в тропическом климате нужно стараться не находиться на солнце и не перегреваться, чтобы не терять воду из организма с потом, а повезло ему с сезоном", — сказал ученый, отметив, что бушующие в это время года в тропической части Тихого океана штормы – это не только источник опасности для малого судна, но и источник пресной дождевой воды.
Огромную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграло присутствие на борту его собаки, уверен профессор Типтон.
"Думаю, что присутствие на борту собаки очень помогло. Для выживания нужно много положительных эмоций, и эти эмоции ему давало присутствие собаки Беллы на борту и чувство ответственности, которое он испытывал и за свою жизнь, и за жизнь собаки", — сказал он телеканалу.
После трех месяцев на сырой рыбе и дождевой воде Шэддоку нужен особый режим питания. В настоящее время Шэддок и его собака Белла находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам.