https://uz.sputniknews.ru/20230718/mujchina-sobaka-tri-mesyatsa-probyl-okean-yeda-voda-spaseniye-36946177.html

Мужчина с собакой три месяца пробыл в океане без еды и воды — его спасли случайно

Мужчина с собакой три месяца пробыл в океане без еды и воды — его спасли случайно

Австралийский яхтсмен отправился в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию и попал в шторм

2023-07-18T14:22+0500

2023-07-18T14:22+0500

2023-07-18T14:38+0500

австралия

тихий океан

мужчина

собака

шторм

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Австралиец Тим Шэддок более трех месяцев выживал в Тихом океане вместе со своей собакой, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9 News. Австралийский яхтсмен отправился в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию и попал в шторм. Он потерял все устройства связи, запасы пищи и пресной воды. Выживал на сырой рыбе и дождевой воде.Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолета, вылетевший с траулера на поиски косяков тунца, наткнулся на потрепанный штормами одномачтовый парусный катамаран в точке океана, далекой как от обычных маршрутов судов торгового флота, так и от рекомендованных маршрутов для малых судов, сообщает телеканал.По словам специалиста по выживанию в океане, профессора одного из австралийских университетов Майка Типтона, это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане.Огромную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграло присутствие на борту его собаки, уверен профессор Типтон.После трех месяцев на сырой рыбе и дождевой воде Шэддоку нужен особый режим питания. В настоящее время Шэддок и его собака Белла находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам.

австралия

тихий океан

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