https://uz.sputniknews.ru/20230718/portovyye-obekty-odessa-povrejdeniye-raketnaya-ataka-36944083.html
Портовые объекты в Одессе повреждены в результате ракетной атаки
Портовые объекты в Одессе повреждены в результате ракетной атаки
Повреждения портовых объектов вызвали обломки сбитых ракет и взрывная волна. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-18T12:42+0500
2023-07-18T12:42+0500
2023-07-18T13:16+0500
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порт
одесса
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.Кроме того, около 01.50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
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россия, украина, порт, одесса
россия, украина, порт, одесса
Портовые объекты в Одессе повреждены в результате ракетной атаки
12:42 18.07.2023 (обновлено: 13:16 18.07.2023)
Повреждения портовых объектов вызвали обломки сбитых ракет и взрывная волна.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал главы общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, около 01.50 на промышленном объекте в Николаеве
произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины
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