https://uz.sputniknews.ru/20230718/portovyye-obekty-odessa-povrejdeniye-raketnaya-ataka-36944083.html

Портовые объекты в Одессе повреждены в результате ракетной атаки

Портовые объекты в Одессе повреждены в результате ракетной атаки

Повреждения портовых объектов вызвали обломки сбитых ракет и взрывная волна. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-18T12:42+0500

2023-07-18T12:42+0500

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россия

украина

порт

одесса

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.Кроме того, около 01.50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

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