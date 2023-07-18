https://uz.sputniknews.ru/20230718/rossiya-voyennyye-udar-vozmezdiye-terakt-krymskiy-most-36950379.html
Российские военные нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту
Российские военные нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту
Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России
2023-07-18T16:21+0500
2023-07-18T16:21+0500
2023-07-18T16:24+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
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крымский мост
крымский мост
теракт
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дрон
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Российские военные минувшей ночью нанесли удар возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты против России с применением морских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которые обеспечивали ВСУ горючим.Все назначенные цели поражены, на уничтоженных объектах зафиксированы "пожары и детонация", заключили в Минобороны.
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россия всу украина теракт крымский мост возмездие высокоточное оружие морские дроны оружие морского базирования
россия всу украина теракт крымский мост возмездие высокоточное оружие морские дроны оружие морского базирования
Российские военные нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту
16:21 18.07.2023 (обновлено: 16:24 18.07.2023)
Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Российские военные минувшей ночью нанесли удар возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты против России с применением морских дронов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны.
"Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в районе Николаева
и Одессы
уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которые обеспечивали ВСУ
горючим.
Все назначенные цели поражены, на уничтоженных объектах зафиксированы "пожары и детонация", заключили в Минобороны.