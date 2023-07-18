https://uz.sputniknews.ru/20230718/rossiya-voyennyye-udar-vozmezdiye-terakt-krymskiy-most-36950379.html

Российские военные нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Российские военные нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России

2023-07-18T16:21+0500

2023-07-18T16:21+0500

2023-07-18T16:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

крымский мост

крымский мост

теракт

удар

дрон

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Российские военные минувшей ночью нанесли удар возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты против России с применением морских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которые обеспечивали ВСУ горючим.Все назначенные цели поражены, на уничтоженных объектах зафиксированы "пожары и детонация", заключили в Минобороны.

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