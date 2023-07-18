https://uz.sputniknews.ru/20230718/samarkand-novyy-nadgrobnyy-pamyatnik-voin-internatsionalist-oleg-sharikov-36941766.html

В Самарканде открыли новый памятник воину-интернационалисту Олегу Шарикову

В Самарканде открыли новый памятник воину-интернационалисту Олегу Шарикову

Олег Шариков погиб 18 июля 1987 года в Афганистане при выполнении боевой задачи по оказанию помощи, попавшей в засаду, группе спецназа. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-18T13:23+0500

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узбекистан

памятник

самарканд

открытие

кладбище

воин-интернационалист

олег шариков

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. На военном кладбище № 3 в Самарканде открыли новый надгробный памятник воину-интернационалисту Олегу Шарикову, сообщает корреспондент Sputnik. Олег Шариков погиб 18 июля 1987 года в Афганистане при выполнении боевой задачи по оказанию помощи, попавшей в засаду, группе спецназа. Он был посмертно награжден орденом Красного Знамени. В открытии памятника приняли участие две сестры Шарикова, его сослуживцы по спецназу 668 отряда специального назначения (ОСПН) из Санкт-Петербурга и Ташкента, военный атташе при посольстве России в Узбекистане Андрей Киндяков, представители Объединения "Veteran".

узбекистан

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2023

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узбекистан, памятник, самарканд, открытие, кладбище, воин-интернационалист, олег шариков