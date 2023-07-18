https://uz.sputniknews.ru/20230718/transafganskaya-jeleznodorojnaya-liniya-finalnyy-etap-peregovorov-36935296.html

Трансафганская железнодорожная линия: финальный этап переговоров

Трансафганская железнодорожная линия: финальный этап переговоров

Это масштабный проект, который откроет новые перспективы для транспортного сотрудничества и развития в регионе. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-18T09:41+0500

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узбекистан

пакистан

афганистан

трансафганская железная дорога

переговоры

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с железнодорожной администрацией Пакистана и Афганистана проводят заключительный этап переговоров по Трансафганской железнодорожной линии. Об этом сообщает информационно-аналитический медиацентр компании.Этот проект, который имеет огромное значение для региона, представляет собой ключевой элемент в укреплении экономических связей между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Проект также способствует укреплению политических и экономических связей между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Он открывает двери для более тесного сотрудничества, обмена опытом и ресурсами, а также расширения сферы взаимодействия между странами региона.В ходе текущих переговоров делегации обсуждают различные аспекты проекта, включая механизмы привлечения финансирования, строительство, технические детали и сроки реализации, уточняется в сообщении.

узбекистан

пакистан

афганистан

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узбекистан, пакистан, афганистан, трансафганская железная дорога, переговоры, экономика