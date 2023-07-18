https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-buxara-muzey-djadidy-otkrytiye-36957385.html
В Узбекистане появится первый музей джадидов
В Узбекистане появится первый музей джадидов
Он разместится старинном квартале Бухары, в доме одного из лидеров этого движения в ЦА. Здание для этого реставрируют. При музее планируют создать исследовательский центр для изучения наследия джадидов.
2023-07-18T19:57+0500
2023-07-18T19:57+0500
2023-07-18T19:57+0500
узбекистан
бухара
музей
история
культура
общество
фонд
джадиды
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Узбекистане появится первый музей, посвященный истории джадидизма, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Экспозицию, включающую рукописи и личные вещи представителей джадидизма разместят в доме “Ховли поён”в Бухаре.Чтобы посетители музея получали более полное представление об истории джадидизма будут использовать специальную мультимедийную систему.В экспозиции представят рукописи и личные вещи джадидов.При музее планируют создать исследовательский центр для изучения культурного наследия джадидов. Для ученых будут доступны соответствующие материалы и архивы.Джадидизм возник, как просветительское движение на рубеже 19-20 веков. Его представители пропагандировали важность образования, выступали за либерализацию положения женщин в обществе, критиковали жадных баев, корыстных священнослужителей, архаичные традиции и церемонии.Предки-просветители, джадиды, по словам Мирзиёева, могли еще в ХХ веке совершить третий Ренессанс. Священную мудрость "Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо. Ранее Sputnik сообщал о том, что Шавкат Мирзиёев наградил посмертно трех джадидов.
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узбекистан бухара культура общество фонд музей джадиды
узбекистан бухара культура общество фонд музей джадиды
В Узбекистане появится первый музей джадидов
Он разместится старинном квартале Бухары, в доме одного из лидеров этого движения в ЦА. Здание для этого отреставрируют. При музее планируют создать исследовательский центр для изучения наследия джадидов.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
В Узбекистане появится первый музей, посвященный истории джадидизма, сообщает Фонд развития культуры и искусства.
Экспозицию, включающую рукописи и личные вещи представителей джадидизма разместят в доме “Ховли поён”в Бухаре.
“Построенный в 1860-1870-х годах и расположенный в квартале Гозиён рядом с медресе Гавкушан, дом принадлежал известному интеллектуалу, просветителю и одному из лидеров центральноазиатского джадидизма Усманходже Пулатходжаеву. Именно в этом доме была открыта одна из первых новометодных школ, где ученикам бесплатно преподавали родной язык, математику, историю, географию и другие предметы... В хорошо сохранившейся старой части дома планируются провести необходимые реставрационные работы, а также реконструкцию новых зданий”, — говорится в сообщении.
Чтобы посетители музея получали более полное представление об истории джадидизма будут использовать специальную мультимедийную систему.
В экспозиции представят рукописи и личные вещи джадидов.
“Один из инициаторов создания музея сын Усманаходжи Пулатходжаева Тимурходжа, передаст свою богатую библиотеку, включающую древние ценные манускрипты в фонд будущего музея, а также обширную коллекцию современной литературы”, — говорится в сообщении.
При музее планируют создать исследовательский центр для изучения культурного наследия джадидов. Для ученых будут доступны соответствующие материалы и архивы.
Джадидизм возник, как просветительское движение на рубеже 19-20 веков. Его представители пропагандировали важность образования, выступали за либерализацию положения женщин в обществе, критиковали жадных баев, корыстных священнослужителей, архаичные традиции и церемонии.
Предки-просветители, джадиды, по словам Мирзиёева, могли еще в ХХ веке совершить третий Ренессанс. Священную мудрость "Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Шавкат Мирзиёев наградил посмертно трех джадидов.