https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-jivotnyye-jestokost-nakazaniye-36950775.html

Какое наказание предусмотрено в Узбекистане за жестокое обращение с животными

Какое наказание предусмотрено в Узбекистане за жестокое обращение с животными

Виновным в жестоком обращении с животными грозит тюремное заключение или штраф.

2023-07-18T16:40+0500

2023-07-18T16:40+0500

2023-07-18T16:40+0500

общество

узбекистан

животные

защита животных

штраф

уголовный кодекс

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Согласно законодательству Узбекистана, жестокое обращение с животными наказывается штрафом. Предусмотрены и другие меры наказания.Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности РУз, истязание или причинение боли животным из корыстных или низменных побуждений наказывается штрафом в размере от трех до пяти базовых расчетных величин (от 990 тыс. до 1 млн 650 тыс. сумов).Если такое же правонарушение будет совершено повторно в течение года после применения административного взыскания, либо жестокое обращение с животными происходило на глазах у несовершеннолетних или повлекло гибель или увечье животных, штраф составит от пяти до десяти базовых расчетных величин (от 1 млн 650 тыс. сумов до 3,3 млн сумов). Также за это предусмотрен административный арест до пятнадцати суток. Согласно статье 202-1 Уголовного Кодекса Руз, если такие действия совершены после применения административного взыскания за аналогичное правонарушение и повлекли гибель или увечье животных, нарушителю грозит штраф от двадцати пяти до пятидесяти базовых расчетных величин (от 8 млн 250 тыс. сумов до 16 млн 500 тыс. сумов) или обязательные общественные работы до двухсот сорока часов, исправительные работы до одного года либо ограничение свободы до 6 месяцев или лишение ее на такой же срок.Нарушение правил содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах также влечет наложение штрафа в размере от 1/10 до 2/3 суммы базовой расчетной величины (БРВ — 330 тыс.сумов).В случае причинения тем же правонарушением вреда здоровью или имуществу граждан налагается штраф в размере от половины до однократного размера базовой расчетной величины.

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