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В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода 18 июля
В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода 18 июля
Узгидромет рассказал о погоде на территории республики во вторник. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-18T05:12+0500
2023-07-18T05:12+0500
2023-07-18T05:12+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. На большей части территории Узбекистана во вторник ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
узбекистан, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода 18 июля
Узгидромет рассказал о погоде на территории республики во вторник.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
На большей части территории Узбекистана во вторник ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 35-40 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 38-43 градуса тепла;
предгорные и горные районы — 29-34 градуса тепла.