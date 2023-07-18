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В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода 18 июля

В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода 18 июля

Узгидромет рассказал о погоде на территории республики во вторник. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-18T05:12+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. На большей части территории Узбекистана во вторник ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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