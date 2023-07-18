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Как в Узбекистане будут разивать халяль-туризм
Как в Узбекистане будут разивать халяль-туризм
В целях дальнейшего развития в Узбекистане этого направления подписан меморандум по халяль-сертификации. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-18T12:05+0500
2023-07-18T12:05+0500
2023-07-18T13:12+0500
узбекистан
халяль
туризм
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. На дальнейшее развитие в Узбекистане халяль-туризма направлен меморандум, подписанный ГУП "Центр сертификации туристских услуг" при Министерстве культуры и туризма с "World Halal Trust Group" и Центром международной сертификации "Халяль МАИБ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в сфере, обеспечение благоприятных условий для развития халяль-туризма в стране.Кроме того, стороны могут участвовать в совместных разработках, а также исследованиях на международном, национальном, региональном уровнях, касающихся халяль-туризма.
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узбекистан, халяль, туризм, сотрудничество
узбекистан, халяль, туризм, сотрудничество
Как в Узбекистане будут разивать халяль-туризм
12:05 18.07.2023 (обновлено: 13:12 18.07.2023)
В целях дальнейшего развития в Узбекистане этого направления подписан меморандум по халяль-сертификации.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. На дальнейшее развитие в Узбекистане халяль-туризма направлен меморандум, подписанный ГУП "Центр сертификации туристских услуг" при Министерстве культуры и туризма с "World Halal Trust Group" и Центром международной сертификации "Халяль МАИБ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в сфере, обеспечение благоприятных условий для развития халяль-туризма в стране.
Кроме того, стороны могут участвовать в совместных разработках, а также исследованиях на международном, национальном, региональном уровнях, касающихся халяль-туризма.
" ...могут организовать совместные программы по профессиональной подготовке, могут проводить работы по сертификации гостиничных услуг на соответствие требованиям стандарта OIC/SMIIC 9:2019 "Халяльные туристические услуги. Общие требования"", — говорится в сообщении.