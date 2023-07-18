https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-razivayet-xalyal-turizm-36935776.html

Как в Узбекистане будут разивать халяль-туризм

Как в Узбекистане будут разивать халяль-туризм

В целях дальнейшего развития в Узбекистане этого направления подписан меморандум по халяль-сертификации. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

халяль

туризм

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. На дальнейшее развитие в Узбекистане халяль-туризма направлен меморандум, подписанный ГУП "Центр сертификации туристских услуг" при Министерстве культуры и туризма с "World Halal Trust Group" и Центром международной сертификации "Халяль МАИБ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в сфере, обеспечение благоприятных условий для развития халяль-туризма в стране.Кроме того, стороны могут участвовать в совместных разработках, а также исследованиях на международном, национальном, региональном уровнях, касающихся халяль-туризма.

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узбекистан, халяль, туризм, сотрудничество