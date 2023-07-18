https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-yaponiya-dogovorennost-sotrudnichestvo-stroitelstvo-36947108.html
Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства
Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства
В Японии обсудили вопросы строительства водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей, а также сейсмостойких зданий. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-18T16:43+0500
2023-07-18T16:43+0500
2023-07-18T16:44+0500
узбекистан
япония
сотрудничество
строительство
сейсмоустойчивость
тоннель
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекские дипломаты в Токио (Япония) провели встречу с исполнительным директором одной из ведущих японских строительных компаний "Okumura Corporation" Акирой Окада, сообщает ИА "Дунё". Стороны обсудили вопросы узбекско-японского сотрудничества в строительстве водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей, а также сейсмостойких зданий. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей.Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов в градостроительной сфере, а также изучению опыта проектирования и строительства сейсмостойких зданий.Японская сторона выразила заинтересованность в работах, проводимых в сфере строительства в Узбекистане, масштабных сооружениях, высоко оценила значимые изменения и выразила готовность корпорации обеспечить практическую помощь в строительстве сейсмостойких зданий, водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей. Что касается технологий, то опыт компании в области строительства, проектирования и переработки включает в себя метод строительства с сейсмоизоляцией, технологию строительства, снижающую ущерб, причиняемый сооружениям при землетрясениях, а также сегмент сотовой связи. Компания первая в Японии применила технологию шестиугольных сегментов.
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узбекистан, япония, сотрудничество, строительство, сейсмоустойчивость, тоннель
узбекистан, япония, сотрудничество, строительство, сейсмоустойчивость, тоннель
Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства
16:43 18.07.2023 (обновлено: 16:44 18.07.2023)
В Японии обсудили вопросы строительства водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей, а также сейсмостойких зданий.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Узбекские дипломаты в Токио (Япония) провели встречу с исполнительным директором одной из ведущих японских строительных компаний "Okumura Corporation" Акирой Окада, сообщает ИА "Дунё"
.
Стороны обсудили вопросы узбекско-японского сотрудничества в строительстве водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей, а также сейсмостойких зданий. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов в градостроительной сфере, а также изучению опыта проектирования и строительства сейсмостойких зданий.
Японская сторона выразила заинтересованность в работах, проводимых в сфере строительства в Узбекистане, масштабных сооружениях, высоко оценила значимые изменения и выразила готовность корпорации обеспечить практическую помощь в строительстве сейсмостойких зданий, водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей.
Что касается технологий, то опыт компании в области строительства, проектирования и переработки включает в себя метод строительства с сейсмоизоляцией, технологию строительства, снижающую ущерб, причиняемый сооружениям при землетрясениях, а также сегмент сотовой связи.
Компания первая в Японии применила технологию шестиугольных сегментов.