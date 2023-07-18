https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-yaponiya-dogovorennost-sotrudnichestvo-stroitelstvo-36947108.html

Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства

Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства

В Японии обсудили вопросы строительства водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей, а также сейсмостойких зданий. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-18T16:43+0500

2023-07-18T16:43+0500

2023-07-18T16:44+0500

узбекистан

япония

сотрудничество

строительство

сейсмоустойчивость

тоннель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29479332_0:100:2991:1782_1920x0_80_0_0_7fadf56cc5f1b86d5e6bbd4f790dfcfd.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекские дипломаты в Токио (Япония) провели встречу с исполнительным директором одной из ведущих японских строительных компаний "Okumura Corporation" Акирой Окада, сообщает ИА "Дунё". Стороны обсудили вопросы узбекско-японского сотрудничества в строительстве водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей, а также сейсмостойких зданий. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей.Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов в градостроительной сфере, а также изучению опыта проектирования и строительства сейсмостойких зданий.Японская сторона выразила заинтересованность в работах, проводимых в сфере строительства в Узбекистане, масштабных сооружениях, высоко оценила значимые изменения и выразила готовность корпорации обеспечить практическую помощь в строительстве сейсмостойких зданий, водных, автомобильных и железнодорожных тоннелей. Что касается технологий, то опыт компании в области строительства, проектирования и переработки включает в себя метод строительства с сейсмоизоляцией, технологию строительства, снижающую ущерб, причиняемый сооружениям при землетрясениях, а также сегмент сотовой связи. Компания первая в Японии применила технологию шестиугольных сегментов.

узбекистан

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, япония, сотрудничество, строительство, сейсмоустойчивость, тоннель