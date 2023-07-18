https://uz.sputniknews.ru/20230718/xokim-tashkent-novyy-zamestitel-36940825.html

У хокима Ташкента новый заместитель

У хокима Ташкента новый заместитель

До этого назначения Санжар Обидов работал, в том числе начальником Главного управления при Госинспекции по надзору за качеством образования

2023-07-18T10:57+0500

2023-07-18T10:57+0500

2023-07-18T11:21+0500

узбекистан

хоким

назначение

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Санжар Обидов назначен заместителем хокима Ташкента по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе, сообщает городская администрация.Санжар Обидов родился в 1986 году в Ферганской области. Образование — высшее. Окончил Ташкентский финансовый институт и Стерлингский университет в Великобритании.До этого назначения занимал ряд ответственных должностей. В частности, работал начальником Главного управления при Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабмине, а также врио директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков.

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узбекистан замхокима назначение санжар обидов заместитель хокима ташкента по молодежной политике социальному развитию духовно-просветительской работе