https://uz.sputniknews.ru/20230719/abdulla-aripov-ilxam-aliyev-vstrecha-36992831.html
Что обсудили премьер-министр Узбекистана и президент Азербайджана
Что обсудили премьер-министр Узбекистана и президент Азербайджана
Стороны положительно оценили результаты проделанной совместной работы и реализованных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.
2023-07-19T22:54+0500
2023-07-19T22:54+0500
2023-07-19T22:54+0500
политика
узбекистан
азербайджан
ильхам алиев
абдулла арипов
экономика
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36992666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75bafbfac07dd30e8f9dd89e73bf23d2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В ходе встречи премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и президента Азербайджана Ильхама Алиева речь шла о сотрудничестве в рамках проекта Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сообщает Sputnik Азербайджан.Кроме того, они положительно оценили результаты проделанной совместной работы и реализованных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.Арипов отметил, что президент Азербайджана первым из глав государств поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана, что является примером дружбы и братства между лидерами двух стран.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36992666_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_6dccac4d77568b4e642b7b3cb80d46a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика экономика узбекистан азербайджан ильхам алиев абдулла арипов встреча
политика экономика узбекистан азербайджан ильхам алиев абдулла арипов встреча
Что обсудили премьер-министр Узбекистана и президент Азербайджана
Стороны положительно оценили результаты проделанной совместной работы и реализованных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В ходе встречи премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и президента Азербайджана Ильхама Алиева речь шла о сотрудничестве в рамках проекта Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сообщает Sputnik Азербайджан.
“В ходе беседы стороны обсудили значение ТМТМ для обеих стран, участие узбекских компаний в созданной в Азербайджане СЭЗ, взаимодействие в рамках межправительственной комиссии, в том числе в контексте состоявшегося 18 июля в Шуше ее заседания”, — говорится в сообщении.
Кроме того, они положительно оценили результаты проделанной совместной работы и реализованных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.
Арипов отметил, что президент Азербайджана первым из глав государств поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана, что является примером дружбы и братства между лидерами двух стран.