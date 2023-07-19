https://uz.sputniknews.ru/20230719/abdulla-aripov-ilxam-aliyev-vstrecha-36992831.html

Что обсудили премьер-министр Узбекистана и президент Азербайджана

Что обсудили премьер-министр Узбекистана и президент Азербайджана

Стороны положительно оценили результаты проделанной совместной работы и реализованных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.

2023-07-19T22:54+0500

2023-07-19T22:54+0500

2023-07-19T22:54+0500

политика

узбекистан

азербайджан

ильхам алиев

абдулла арипов

экономика

встреча

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В ходе встречи премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и президента Азербайджана Ильхама Алиева речь шла о сотрудничестве в рамках проекта Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сообщает Sputnik Азербайджан.Кроме того, они положительно оценили результаты проделанной совместной работы и реализованных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.Арипов отметил, что президент Азербайджана первым из глав государств поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана, что является примером дружбы и братства между лидерами двух стран.

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