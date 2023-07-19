https://uz.sputniknews.ru/20230719/karakalpakstan-lovushka-brakoner-buxarskiy-olen-36973913.html

В Каракалпакстане из-за ловушек погибли два оленя — браконьеров нашли

В Каракалпакстане из-за ловушек погибли два оленя — браконьеров нашли

Погибших животных обнаружили в Нижне-Амударьинском биосферном резервате

2023-07-19T12:26+0500

2023-07-19T12:26+0500

2023-07-19T12:36+0500

узбекистан

каракалпакстан

олень

бухарский олень

браконьеры

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Погибших животных обнаружили на участке Берунийского государственного лесничества Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата в Каракалпакстан, сообщает Минэкологии. Бухарские олени попали в ловушки, расставленные неизвестными браконьерами. Чтобы установить причастных лиц к гибели животных, инспекторы устроили засаду на месте происшествия. Спустя несколько часов к ловушке приблизились двое неизвестных в масках. Заметив инспекторов, они скрылись.В результате оперативных действий их все-таки удалось задержать. Браконьерами оказались Ш.А. 1993 года рождения, Р.Б. 1990 года рождения и И.Д. 1985 года рождения, проживающие в поселке "Бийбозор" Берунийского района.По факту гибели животных в отношении указанных лиц ОВД Берунийского района проводится доследственная проверка.

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каракалпакстан

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