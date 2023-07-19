https://uz.sputniknews.ru/20230719/karakalpakstan-lovushka-brakoner-buxarskiy-olen-36973913.html
В Каракалпакстане из-за ловушек погибли два оленя — браконьеров нашли
В Каракалпакстане из-за ловушек погибли два оленя — браконьеров нашли
Погибших животных обнаружили в Нижне-Амударьинском биосферном резервате
2023-07-19T12:26+0500
2023-07-19T12:26+0500
2023-07-19T12:36+0500
узбекистан
каракалпакстан
олень
бухарский олень
браконьеры
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Погибших животных обнаружили на участке Берунийского государственного лесничества Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата в Каракалпакстан, сообщает Минэкологии. Бухарские олени попали в ловушки, расставленные неизвестными браконьерами. Чтобы установить причастных лиц к гибели животных, инспекторы устроили засаду на месте происшествия. Спустя несколько часов к ловушке приблизились двое неизвестных в масках. Заметив инспекторов, они скрылись.В результате оперативных действий их все-таки удалось задержать. Браконьерами оказались Ш.А. 1993 года рождения, Р.Б. 1990 года рождения и И.Д. 1985 года рождения, проживающие в поселке "Бийбозор" Берунийского района.По факту гибели животных в отношении указанных лиц ОВД Берунийского района проводится доследственная проверка.
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узбекистан каракалпакстан бухарские олени браконьеры ловушки
узбекистан каракалпакстан бухарские олени браконьеры ловушки
В Каракалпакстане из-за ловушек погибли два оленя — браконьеров нашли
12:26 19.07.2023 (обновлено: 12:36 19.07.2023)
Погибших животных обнаружили в Нижне-Амударьинском биосферном резервате.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Погибших животных обнаружили на участке Берунийского государственного лесничества Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата в Каракалпакстан, сообщает Минэкологии
. Бухарские олени попали в ловушки, расставленные неизвестными браконьерами.
Чтобы установить причастных лиц к гибели животных, инспекторы устроили засаду на месте происшествия. Спустя несколько часов к ловушке приблизились двое неизвестных в масках. Заметив инспекторов, они скрылись.
В результате оперативных действий их все-таки удалось задержать. Браконьерами оказались Ш.А. 1993 года рождения, Р.Б. 1990 года рождения и И.Д. 1985 года рождения, проживающие в поселке "Бийбозор" Берунийского района.
По факту гибели животных в отношении указанных лиц ОВД Берунийского района проводится доследственная проверка.