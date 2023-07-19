https://uz.sputniknews.ru/20230719/kitayskaya-kompaniya-mojet-nachat-postavlyat-relsy-uzbekistan-36969172.html

Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан

Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан

В "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры

2023-07-19T10:16+0500

2023-07-19T10:16+0500

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узбекистан

китай

рельсы

сотрудничество

узбекистон темир йуллари

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вице-президент китайской компании "NORINCO International Cooperation ltd." озвучил проекты, которые могут быть реализованы совместно с АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает компания. В частности, компания предложила поставлять в республику рельсы и создать совместное предприятие, основанное на производстве и сборке вагонов в Узбекистане.Руководство железнодорожного ведомства заинтересовалось предложениями китайской стороны и выразило готовность их изучить. Решения о дальнейшем сотрудничестве будут приняты после тщательного анализа и обсуждения. Обе стороны выразили надежду на успешное развитие сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры. NORINCO International Cooperation Ltd. — это крупная китайская государственная компания, специализирующаяся на производстве промышленной техники и предоставлении услуг в области строительства инфраструктуры, энергетики и нефти, а также торговли и логистики.

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узбекистан китай сотрудничество железная дорога рельсы китайская компания norinco international cooperation ltd проекты совместное предприятие производство сборка вагоны узбекистон темир йуллари