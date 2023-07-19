https://uz.sputniknews.ru/20230719/kitayskaya-kompaniya-mojet-nachat-postavlyat-relsy-uzbekistan-36969172.html
Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан
Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан
В "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры
2023-07-19T10:16+0500
2023-07-19T10:16+0500
2023-07-19T10:34+0500
узбекистан
китай
рельсы
сотрудничество
узбекистон темир йуллари
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26314662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c3c9470cddf389b424fdff6f67b6f7a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вице-президент китайской компании "NORINCO International Cooperation ltd." озвучил проекты, которые могут быть реализованы совместно с АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает компания. В частности, компания предложила поставлять в республику рельсы и создать совместное предприятие, основанное на производстве и сборке вагонов в Узбекистане.Руководство железнодорожного ведомства заинтересовалось предложениями китайской стороны и выразило готовность их изучить. Решения о дальнейшем сотрудничестве будут приняты после тщательного анализа и обсуждения. Обе стороны выразили надежду на успешное развитие сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры. NORINCO International Cooperation Ltd. — это крупная китайская государственная компания, специализирующаяся на производстве промышленной техники и предоставлении услуг в области строительства инфраструктуры, энергетики и нефти, а также торговли и логистики.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26314662_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f81d4c776c8f3df924152b6553d21b6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан китай сотрудничество железная дорога рельсы китайская компания norinco international cooperation ltd проекты совместное предприятие производство сборка вагоны узбекистон темир йуллари
узбекистан китай сотрудничество железная дорога рельсы китайская компания norinco international cooperation ltd проекты совместное предприятие производство сборка вагоны узбекистон темир йуллари
Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан
10:16 19.07.2023 (обновлено: 10:34 19.07.2023)
В АО "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Вице-президент китайской компании "NORINCO International Cooperation ltd." озвучил проекты, которые могут быть реализованы совместно с АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает компания
.
В частности, компания предложила поставлять в республику рельсы и создать совместное предприятие, основанное на производстве и сборке вагонов в Узбекистане.
Руководство железнодорожного ведомства заинтересовалось предложениями китайской стороны и выразило готовность их изучить. Решения о дальнейшем сотрудничестве будут приняты после тщательного анализа и обсуждения. Обе стороны выразили надежду на успешное развитие сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры.
NORINCO International Cooperation Ltd. — это крупная китайская государственная компания, специализирующаяся на производстве промышленной техники и предоставлении услуг в области строительства инфраструктуры, энергетики и нефти, а также торговли и логистики.