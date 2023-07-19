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https://uz.sputniknews.ru/20230719/kitayskaya-kompaniya-mojet-nachat-postavlyat-relsy-uzbekistan-36969172.html
Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан
Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан
В "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры
2023-07-19T10:16+0500
2023-07-19T10:34+0500
узбекистан
китай
рельсы
сотрудничество
узбекистон темир йуллари
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вице-президент китайской компании "NORINCO International Cooperation ltd." озвучил проекты, которые могут быть реализованы совместно с АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает компания. В частности, компания предложила поставлять в республику рельсы и создать совместное предприятие, основанное на производстве и сборке вагонов в Узбекистане.Руководство железнодорожного ведомства заинтересовалось предложениями китайской стороны и выразило готовность их изучить. Решения о дальнейшем сотрудничестве будут приняты после тщательного анализа и обсуждения. Обе стороны выразили надежду на успешное развитие сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры. NORINCO International Cooperation Ltd. — это крупная китайская государственная компания, специализирующаяся на производстве промышленной техники и предоставлении услуг в области строительства инфраструктуры, энергетики и нефти, а также торговли и логистики.
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узбекистан китай сотрудничество железная дорога рельсы китайская компания norinco international cooperation ltd проекты совместное предприятие производство сборка вагоны узбекистон темир йуллари
узбекистан китай сотрудничество железная дорога рельсы китайская компания norinco international cooperation ltd проекты совместное предприятие производство сборка вагоны узбекистон темир йуллари

Китайская компания может начать поставлять рельсы в Узбекистан

10:16 19.07.2023 (обновлено: 10:34 19.07.2023)
© unsplash.com/Mike EnerioЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
© unsplash.com/Mike Enerio
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В АО "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вице-президент китайской компании "NORINCO International Cooperation ltd." озвучил проекты, которые могут быть реализованы совместно с АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает компания.
В частности, компания предложила поставлять в республику рельсы и создать совместное предприятие, основанное на производстве и сборке вагонов в Узбекистане.
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры
В Узбекистон темир йуллари прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
В "Узбекистон темир йуллари" прошли переговоры с китайской компанией о сотрудничестве в области железнодорожной инфраструктуры
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Руководство железнодорожного ведомства заинтересовалось предложениями китайской стороны и выразило готовность их изучить. Решения о дальнейшем сотрудничестве будут приняты после тщательного анализа и обсуждения. Обе стороны выразили надежду на успешное развитие сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры.
NORINCO International Cooperation Ltd. — это крупная китайская государственная компания, специализирующаяся на производстве промышленной техники и предоставлении услуг в области строительства инфраструктуры, энергетики и нефти, а также торговли и логистики.
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