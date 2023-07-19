https://uz.sputniknews.ru/20230719/krym-goryaschiy-poligon-vremennaya-evakuatsiya-36970767.html

В Крыму из зоны вблизи горящего полигона планируют временную эвакуацию

В Крыму из зоны вблизи горящего полигона планируют временную эвакуацию

Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов

2023-07-19T10:36+0500

2023-07-19T10:36+0500

2023-07-19T10:36+0500

россия

крым

крым

эвакуация

пожар

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.Ранее он сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Железнодорожный транспорт при этом, по словам Лукашенко, работает штатно. Пункты пропуска на севере полуострова "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" также действуют в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме.Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил Аксенов.

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