https://uz.sputniknews.ru/20230719/medvedev-rasskazal-sereznyx-ugrozax-kotorym-protivostoit-rossiya-36966447.html
Медведев рассказал о серьезных угрозах, которым противостоит Россия
Медведев рассказал о серьезных угрозах, которым противостоит Россия
Об этом Дмитрий Медведев рассказал на заседании программной комиссии "Единой России"
2023-07-19T09:32+0500
2023-07-19T09:32+0500
2023-07-19T10:29+0500
россия
дмитрий медведев
партия
государство
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российская Федерация противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
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россия дмитрий медведев партия единая россия председатель противостояние угроза государство программная комиссия воздействие
россия дмитрий медведев партия единая россия председатель противостояние угроза государство программная комиссия воздействие
Медведев рассказал о серьезных угрозах, которым противостоит Россия
09:32 19.07.2023 (обновлено: 10:29 19.07.2023)
Об этом Дмитрий Медведев рассказал на заседании программной комиссии "Единой России".
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Российская Федерация противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости
.
"Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", — сказал он на заседании программной комиссии "Единой России".