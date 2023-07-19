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https://uz.sputniknews.ru/20230719/medvedev-rasskazal-sereznyx-ugrozax-kotorym-protivostoit-rossiya-36966447.html
Медведев рассказал о серьезных угрозах, которым противостоит Россия
Медведев рассказал о серьезных угрозах, которым противостоит Россия
Об этом Дмитрий Медведев рассказал на заседании программной комиссии "Единой России"
2023-07-19T09:32+0500
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россия
дмитрий медведев
партия
государство
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российская Федерация противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
россия
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россия дмитрий медведев партия единая россия председатель противостояние угроза государство программная комиссия воздействие
россия дмитрий медведев партия единая россия председатель противостояние угроза государство программная комиссия воздействие

Медведев рассказал о серьезных угрозах, которым противостоит Россия

09:32 19.07.2023 (обновлено: 10:29 19.07.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
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Об этом Дмитрий Медведев рассказал на заседании программной комиссии "Единой России".
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российская Федерация противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", — сказал он на заседании программной комиссии "Единой России".

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