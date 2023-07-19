https://uz.sputniknews.ru/20230719/obxod-sanktsiy-rossiya-ssha-mery-protiv-kyrgyzstan-pishet-wp-36972342.html
WP: США готовятся "наказать" Кыргызстан за обход их санкций против России
WP: США готовятся "наказать" Кыргызстан за обход их санкций против России
Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии
2023-07-19T11:05+0500
2023-07-19T11:05+0500
2023-07-19T12:28+0500
россия
кыргызстан
санкции
белый дом
сша
экспорт
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Белый дом готовит экономические меры для принуждения Кыргызстана прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Кыргызстан, а также в Армению, и из этих стран — в Россию.По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.Согласно сообщению в газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия сша кыргызстан экономические меры против кыргызстана белый дом экспорт в россию подсанкционные товары
россия сша кыргызстан экономические меры против кыргызстана белый дом экспорт в россию подсанкционные товары
WP: США готовятся "наказать" Кыргызстан за обход их санкций против России
11:05 19.07.2023 (обновлено: 12:28 19.07.2023)
Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Белый дом готовит экономические меры для принуждения Кыргызстана прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post
со ссылкой на осведомленных американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости
.
Ранее представители ЕС
утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии
, включая Казахстан
и Кыргызстан, а также в Армению
, и из этих стран — в Россию.
"Администрация (президента США
Джо) Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю", — говорится в сообщении издания.
По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.
Согласно сообщению в газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек
.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.