https://uz.sputniknews.ru/20230719/obxod-sanktsiy-rossiya-ssha-mery-protiv-kyrgyzstan-pishet-wp-36972342.html

WP: США готовятся "наказать" Кыргызстан за обход их санкций против России

WP: США готовятся "наказать" Кыргызстан за обход их санкций против России

Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии

2023-07-19T11:05+0500

2023-07-19T11:05+0500

2023-07-19T12:28+0500

россия

кыргызстан

санкции

белый дом

сша

экспорт

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Белый дом готовит экономические меры для принуждения Кыргызстана прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Кыргызстан, а также в Армению, и из этих стран — в Россию.По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.Согласно сообщению в газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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