Призеры Олимпиады-80 из Узбекистана — ностальгические фото
Уроженец Узбекистана, советский штангист Султан Рахманов берет вес на соревнованиях по тяжелой атлетике на XXII Олимпийских играх в Москве. Там он показал следующие результаты: 195 кг в рывке и 245 кг в толчке. За всю спортивную карьеру Султан Рахманов установил 14 национальных рекордов, 2 мировых, 5 всесоюзных и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый сильный человек планеты.
Уроженец Узбекистана, советский штангист Султан Рахманов берет вес на соревнованиях по тяжелой атлетике на XXII Олимпийских играх в Москве. Там он показал следующие результаты: 195 кг в рывке и 245 кг в толчке. За всю спортивную карьеру Султан Рахманов установил 14 национальных рекордов, 2 мировых, 5 всесоюзных и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый сильный человек планеты.
Эркин Шагаев во время Олимпиады-80 в Москве. Тогда мужская сборная СССР по водному поло убедительно обыграла всех соперников и завоевала "золото". В звездной команде победителей был и уроженец Узбекской ССР Эркин Шагаев — первый олимпийский чемпион республики. Напряженный турнир из восьми матчей, которые Шагаев отыграл практически без замен, не прошел даром — спортсмен сбросил за дни соревнований почти три килограмма веса.
Эркин Шагаев во время Олимпиады-80 в Москве. Тогда мужская сборная СССР по водному поло убедительно обыграла всех соперников и завоевала "золото". В звездной команде победителей был и уроженец Узбекской ССР Эркин Шагаев — первый олимпийский чемпион республики. Напряженный турнир из восьми матчей, которые Шагаев отыграл практически без замен, не прошел даром — спортсмен сбросил за дни соревнований почти три килограмма веса.
Олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр-80 в личной выездке и обладатель золотой медали в командном зачете Виктор Петрович Угрюмов. Честь страны на Олимпийских играх он отстаивал на коне Шквале, будучи одновременно спортсменом и тренером. Впервые на лошадь Виктор Угрюмов сел в Ташкенте, куда его семья переехала с Сахалина в 1950 году. Именно в Узбекистане он начал свою спортивную и тренерскую карьеру.
Олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр-80 в личной выездке и обладатель золотой медали в командном зачете Виктор Петрович Угрюмов. Честь страны на Олимпийских играх он отстаивал на коне Шквале, будучи одновременно спортсменом и тренером. Впервые на лошадь Виктор Угрюмов сел в Ташкенте, куда его семья переехала с Сахалина в 1950 году. Именно в Узбекистане он начал свою спортивную и тренерскую карьеру.
Момент встречи женских волейбольных команд СССР — Перу на XXII Олимпийских играх в Москве. В волейбольном турнире обе советские сборные завоевали золотые медали. В составе женской команды ярко проявила себя единственная спортсменка из Узбекистана Лариса Павлова. В ее случае привлекали внимание не только тактика, выдержка, комбинации, грамотные передачи и приемы мяча, но и внешность с харизмой. Не случайно, во время предолимпийского турне Павлова дважды становилась "Мисс волейбола".
Момент встречи женских волейбольных команд СССР — Перу на XXII Олимпийских играх в Москве. В волейбольном турнире обе советские сборные завоевали золотые медали. В составе женской команды ярко проявила себя единственная спортсменка из Узбекистана Лариса Павлова. В ее случае привлекали внимание не только тактика, выдержка, комбинации, грамотные передачи и приемы мяча, но и внешность с харизмой. Не случайно, во время предолимпийского турне Павлова дважды становилась "Мисс волейбола".
Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище "Динамо" в Мытищах. XXII Олимпийские игры. Один из сильнейших стрелков на траншейном стенде родился и тренировался в Узбекистане. На московскую Олимпиаду попал путем жесткого отбора. Завоеванное на ней серебро стало самым большим его достижением.
Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище "Динамо" в Мытищах. XXII Олимпийские игры. Один из сильнейших стрелков на траншейном стенде родился и тренировался в Узбекистане. На московскую Олимпиаду попал путем жесткого отбора. Завоеванное на ней серебро стало самым большим его достижением.
Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре). Тогда спортсмен из Ташкента вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80.
Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре). Тогда спортсмен из Ташкента вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80.
Лучница Наталья Бутузова во время выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Тогда она была в шаге от "золота", уступив своей коллеге и подруге по сборной СССР Кетеван Лосаберидзе. История Бутузовой в спорте началась в Узбекистане, где она стала профессиональной лучницей.
Лучница Наталья Бутузова во время выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Тогда она была в шаге от "золота", уступив своей коллеге и подруге по сборной СССР Кетеван Лосаберидзе. История Бутузовой в спорте началась в Узбекистане, где она стала профессиональной лучницей.
Тренер Мириман Ким и его воспитанницы — хоккеистки из Андижана: Алина Хам, Лейла Ахмерова, Нелли Горбаткова и Валентина Заздравных. Они выступали в составе сборной СССР по хоккею на траве, завоевавшей бронзу на московской Олимпиаде. Примечательно, что в СССР женский хоккей на траве появился за три года до Олимпиады-80. Для участия в ней узбекские гандболистки переучились на хоккеисток на траве.
Тренер Мириман Ким и его воспитанницы — хоккеистки из Андижана: Алина Хам, Лейла Ахмерова, Нелли Горбаткова и Валентина Заздравных. Они выступали в составе сборной СССР по хоккею на траве, завоевавшей бронзу на московской Олимпиаде. Примечательно, что в СССР женский хоккей на траве появился за три года до Олимпиады-80. Для участия в ней узбекские гандболистки переучились на хоккеисток на траве.