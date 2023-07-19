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https://uz.sputniknews.ru/20230719/olimpiada-80-uzbekistan-sportsmeny-uchastiye-medali-foto-36979474.html
Призеры Олимпиады-80 из Узбекистана — ностальгические фото
Призеры Олимпиады-80 из Узбекистана — ностальгические фото
19 июля исполняется 43 года с того дня, когда в Москве прошла торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр.
2023-07-19T17:11+0500
2023-07-19T17:11+0500
фото
олимпиада-80
спортсмен
узбекистан
медали
победители
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Программа 15-дневных соревнований включала 21 олимпийский вид спорта: всего по 203 спортивным дисциплинам. В Олимпиаде-80 участвовали спортивные делегации 81 страны, в том числе 5 748 спортсменов. Соревнования судили 1 245 судей из 78 стран. Было разыграно 203 комплекта наград по 21 виду спорта. На Олимпиаде в Москве было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Тринадцать спортсменов из Узбекской ССР вернулись с медалями — это был огромный успех.
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фото олимпиада-80 спортсмен узбекистан медали победители
фото олимпиада-80 спортсмен узбекистан медали победители

Призеры Олимпиады-80 из Узбекистана — ностальгические фото

17:11 19.07.2023
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19 июля исполняется 43 года с того дня, когда в Москве прошла торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр.
Программа 15-дневных соревнований включала 21 олимпийский вид спорта: всего по 203 спортивным дисциплинам. В Олимпиаде-80 участвовали спортивные делегации 81 страны, в том числе 5 748 спортсменов. Соревнования судили 1 245 судей из 78 стран. Было разыграно 203 комплекта наград по 21 виду спорта. На Олимпиаде в Москве было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Тринадцать спортсменов из Узбекской ССР вернулись с медалями — это был огромный успех.
© Sputnik / Дмитрий Донской

Уроженец Узбекистана, советский штангист Султан Рахманов берет вес на соревнованиях по тяжелой атлетике на XXII Олимпийских играх в Москве. Там он показал следующие результаты: 195 кг в рывке и 245 кг в толчке. За всю спортивную карьеру Султан Рахманов установил 14 национальных рекордов, 2 мировых, 5 всесоюзных и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый сильный человек планеты.

Уроженец Узбекистана, советский штангист Султан Рахманов берет вес на соревнованиях по тяжелой атлетике на XXII Олимпийских играх в Москве. Там он показал следующие результаты: 195 кг в рывке и 245 кг в толчке. За всю спортивную карьеру Султан Рахманов установил 14 национальных рекордов, 2 мировых, 5 всесоюзных и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый сильный человек планеты. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Дмитрий Донской

Уроженец Узбекистана, советский штангист Султан Рахманов берет вес на соревнованиях по тяжелой атлетике на XXII Олимпийских играх в Москве. Там он показал следующие результаты: 195 кг в рывке и 245 кг в толчке. За всю спортивную карьеру Султан Рахманов установил 14 национальных рекордов, 2 мировых, 5 всесоюзных и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый сильный человек планеты.

© Из личного архива Эркина Шагаева

Эркин Шагаев во время Олимпиады-80 в Москве. Тогда мужская сборная СССР по водному поло убедительно обыграла всех соперников и завоевала "золото". В звездной команде победителей был и уроженец Узбекской ССР Эркин Шагаев — первый олимпийский чемпион республики. Напряженный турнир из восьми матчей, которые Шагаев отыграл практически без замен, не прошел даром — спортсмен сбросил за дни соревнований почти три килограмма веса.

Эркин Шагаев во время Олимпиады-80 в Москве. Тогда мужская сборная СССР по водному поло убедительно обыграла всех соперников и завоевала &quot;золото&quot;. В звездной команде победителей был и уроженец Узбекской ССР Эркин Шагаев — первый олимпийский чемпион республики. Напряженный турнир из восьми матчей, которые Шагаев отыграл практически без замен, не прошел даром — спортсмен сбросил за дни соревнований почти три килограмма веса. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Из личного архива Эркина Шагаева

Эркин Шагаев во время Олимпиады-80 в Москве. Тогда мужская сборная СССР по водному поло убедительно обыграла всех соперников и завоевала "золото". В звездной команде победителей был и уроженец Узбекской ССР Эркин Шагаев — первый олимпийский чемпион республики. Напряженный турнир из восьми матчей, которые Шагаев отыграл практически без замен, не прошел даром — спортсмен сбросил за дни соревнований почти три килограмма веса.

© Sputnik / Яков Берлинер / Перейти в фотобанк

Олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр-80 в личной выездке и обладатель золотой медали в командном зачете Виктор Петрович Угрюмов. Честь страны на Олимпийских играх он отстаивал на коне Шквале, будучи одновременно спортсменом и тренером. Впервые на лошадь Виктор Угрюмов сел в Ташкенте, куда его семья переехала с Сахалина в 1950 году. Именно в Узбекистане он начал свою спортивную и тренерскую карьеру.

Олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр-80 в личной выездке и обладатель золотой медали в командном зачете Виктор Петрович Угрюмов. Честь страны на Олимпийских играх он отстаивал на коне Шквале, будучи одновременно спортсменом и тренером. Впервые на лошадь Виктор Угрюмов сел в Ташкенте, куда его семья переехала с Сахалина в 1950 году. Именно в Узбекистане он начал свою спортивную и тренерскую карьеру. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Яков Берлинер
/
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Олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр-80 в личной выездке и обладатель золотой медали в командном зачете Виктор Петрович Угрюмов. Честь страны на Олимпийских играх он отстаивал на коне Шквале, будучи одновременно спортсменом и тренером. Впервые на лошадь Виктор Угрюмов сел в Ташкенте, куда его семья переехала с Сахалина в 1950 году. Именно в Узбекистане он начал свою спортивную и тренерскую карьеру.

© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Момент встречи женских волейбольных команд СССР — Перу на XXII Олимпийских играх в Москве. В волейбольном турнире обе советские сборные завоевали золотые медали. В составе женской команды ярко проявила себя единственная спортсменка из Узбекистана Лариса Павлова. В ее случае привлекали внимание не только тактика, выдержка, комбинации, грамотные передачи и приемы мяча, но и внешность с харизмой. Не случайно, во время предолимпийского турне Павлова дважды становилась "Мисс волейбола".

Момент встречи женских волейбольных команд СССР — Перу на XXII Олимпийских играх в Москве. В волейбольном турнире обе советские сборные завоевали золотые медали. В составе женской команды ярко проявила себя единственная спортсменка из Узбекистана Лариса Павлова. В ее случае привлекали внимание не только тактика, выдержка, комбинации, грамотные передачи и приемы мяча, но и внешность с харизмой. Не случайно, во время предолимпийского турне Павлова дважды становилась &quot;Мисс волейбола&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Владимир Вяткин
/
Перейти в фотобанк

Момент встречи женских волейбольных команд СССР — Перу на XXII Олимпийских играх в Москве. В волейбольном турнире обе советские сборные завоевали золотые медали. В составе женской команды ярко проявила себя единственная спортсменка из Узбекистана Лариса Павлова. В ее случае привлекали внимание не только тактика, выдержка, комбинации, грамотные передачи и приемы мяча, но и внешность с харизмой. Не случайно, во время предолимпийского турне Павлова дважды становилась "Мисс волейбола".

© Sputnik / Федосеев / Перейти в фотобанк

Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище "Динамо" в Мытищах. XXII Олимпийские игры. Один из сильнейших стрелков на траншейном стенде родился и тренировался в Узбекистане. На московскую Олимпиаду попал путем жесткого отбора. Завоеванное на ней серебро стало самым большим его достижением.

Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище &quot;Динамо&quot; в Мытищах. XXII Олимпийские игры. Один из сильнейших стрелков на траншейном стенде родился и тренировался в Узбекистане. На московскую Олимпиаду попал путем жесткого отбора. Завоеванное на ней серебро стало самым большим его достижением. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Федосеев
/
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Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище "Динамо" в Мытищах. XXII Олимпийские игры. Один из сильнейших стрелков на траншейном стенде родился и тренировался в Узбекистане. На московскую Олимпиаду попал путем жесткого отбора. Завоеванное на ней серебро стало самым большим его достижением.

© Из личного архива Собиржона Рузиева

Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре). Тогда спортсмен из Ташкента вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80.

Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре). Тогда спортсмен из Ташкента вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Из личного архива Собиржона Рузиева

Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре). Тогда спортсмен из Ташкента вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80.

© Sputnik / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк

Лучница Наталья Бутузова во время выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Тогда она была в шаге от "золота", уступив своей коллеге и подруге по сборной СССР Кетеван Лосаберидзе. История Бутузовой в спорте началась в Узбекистане, где она стала профессиональной лучницей.

Лучница Наталья Бутузова во время выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Тогда она была в шаге от &quot;золота&quot;, уступив своей коллеге и подруге по сборной СССР Кетеван Лосаберидзе. История Бутузовой в спорте началась в Узбекистане, где она стала профессиональной лучницей. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Андрей Соломонов
/
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Лучница Наталья Бутузова во время выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Тогда она была в шаге от "золота", уступив своей коллеге и подруге по сборной СССР Кетеван Лосаберидзе. История Бутузовой в спорте началась в Узбекистане, где она стала профессиональной лучницей.

© Foto : Из личного архива Алины Хам

Тренер Мириман Ким и его воспитанницы — хоккеистки из Андижана: Алина Хам, Лейла Ахмерова, Нелли Горбаткова и Валентина Заздравных. Они выступали в составе сборной СССР по хоккею на траве, завоевавшей бронзу на московской Олимпиаде. Примечательно, что в СССР женский хоккей на траве появился за три года до Олимпиады-80. Для участия в ней узбекские гандболистки переучились на хоккеисток на траве.

Тренер Мириман Ким и его воспитанницы — хоккеистки из Андижана: Алина Хам, Лейла Ахмерова, Нелли Горбаткова и Валентина Заздравных. Они выступали в составе сборной СССР по хоккею на траве, завоевавшей бронзу на московской Олимпиаде. Примечательно, что в СССР женский хоккей на траве появился за три года до Олимпиады-80. Для участия в ней узбекские гандболистки переучились на хоккеисток на траве. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Foto : Из личного архива Алины Хам

Тренер Мириман Ким и его воспитанницы — хоккеистки из Андижана: Алина Хам, Лейла Ахмерова, Нелли Горбаткова и Валентина Заздравных. Они выступали в составе сборной СССР по хоккею на траве, завоевавшей бронзу на московской Олимпиаде. Примечательно, что в СССР женский хоккей на траве появился за три года до Олимпиады-80. Для участия в ней узбекские гандболистки переучились на хоккеисток на траве.

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