Призеры Олимпиады-80 из Узбекистана — ностальгические фото

© Из личного архива Собиржона Рузиева

Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре). Тогда спортсмен из Ташкента вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80.