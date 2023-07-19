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Немного прохладнее, но ветрено — погода в Ташкенте 19 июля
Немного прохладнее, но ветрено — погода в Ташкенте 19 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
2023-07-19T07:36+0500
2023-07-19T07:36+0500
2023-07-19T10:22+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем — 36-38 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Немного прохладнее, но ветрено — погода в Ташкенте 19 июля
07:36 19.07.2023 (обновлено: 10:22 19.07.2023)
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура днем — 36-38 градусов тепла.