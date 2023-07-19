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В каких регионах Узбекистана могут понадобиться зонты — погода 19 июля
В каких регионах Узбекистана могут понадобиться зонты — погода 19 июля
Узгидромет рассказал о погоде на территории республики в среду.
2023-07-19T05:14+0500
2023-07-19T05:14+0500
2023-07-19T05:14+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На большей части территории Узбекистана сегодня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах возможны небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Усиление ветра до 15-20 м/ прогнозируют во всех регионах. Также возможен пыльный поземок, за исключением Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, горных и предгорных районов.Температура воздуха днем:
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В каких регионах Узбекистана могут понадобиться зонты — погода 19 июля
Узгидромет рассказал о погоде на территории республики в среду.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
На большей части территории Узбекистана сегодня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах возможны небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Усиление ветра до 15-20 м/ прогнозируют во всех регионах. Также возможен пыльный поземок, за исключением Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, горных и предгорных районов.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 31-36 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 33-38 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 35-40 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла, местами до +42;
предгорные и горные районы — 25-30 градусов тепла.