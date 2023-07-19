https://uz.sputniknews.ru/20230719/putin-poyezdka-sammit-briks-yuar-36988611.html
В офисе президента ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС
В офисе президента ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС
В ЮАР для участия в саммите приедут лидеры Китая, Бразилии, Индии. Россию в Йоханнесбурге представит Сергей Лавров.
2023-07-19T19:49+0500
2023-07-19T19:49+0500
2023-07-19T19:49+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента Южно-Африканской Республики.15-ый саммит БРИКС пройдет 22-24 августа. Это будет первый саммит БРИКС, который состоится в очном формате за последние три года. Помимо первого лица принимающей стороны, на нем будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.Ранее стало известно о том, что Макрон просится в БРИКС.
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в мире юар саммит брикс китай бразилия индия сергей лавров владимир путин
в мире юар саммит брикс китай бразилия индия сергей лавров владимир путин
В офисе президента ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС
В ЮАР для участия в саммите приедут лидеры Китая, Бразилии, Индии. Россию в Йоханнесбурге представит Сергей Лавров.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik
. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, сообщает РИА Новости
со ссылкой на офис президента Южно-Африканской Республики.
"По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в заявлении.
15-ый саммит БРИКС пройдет 22-24 августа. Это будет первый саммит БРИКС, который состоится в очном формате за последние три года. Помимо первого лица принимающей стороны, на нем будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.
ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.
Ранее стало известно о том, что Макрон просится в БРИКС.