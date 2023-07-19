https://uz.sputniknews.ru/20230719/putin-poyezdka-sammit-briks-yuar-36988611.html

В офисе президента ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС

В офисе президента ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС

В ЮАР для участия в саммите приедут лидеры Китая, Бразилии, Индии. Россию в Йоханнесбурге представит Сергей Лавров.

2023-07-19T19:49+0500

2023-07-19T19:49+0500

2023-07-19T19:49+0500

в мире

юар

саммит

брикс

китай

бразилия

индия

сергей лавров

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36987749_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_3fa13f99c43efd765079731d180b7a26.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента Южно-Африканской Республики.15-ый саммит БРИКС пройдет 22-24 августа. Это будет первый саммит БРИКС, который состоится в очном формате за последние три года. Помимо первого лица принимающей стороны, на нем будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.Ранее стало известно о том, что Макрон просится в БРИКС.

юар

бразилия

индия

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире юар саммит брикс китай бразилия индия сергей лавров владимир путин