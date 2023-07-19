https://uz.sputniknews.ru/20230719/sb-uzbekistana-ustanovil-kurs-valyut-na-20-iyulya-36982525.html

ЦБ Узбекистана установил курс валют на 20 июля

ЦБ Узбекистана установил курс валют на 20 июля

Центральный банк Узбекистана установил с 20 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-07-19T17:00+0500

2023-07-19T17:00+0500

2023-07-19T17:12+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

цб

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане сум укрепился по отношению ко всем основным валютам. Так, курс доллара составил 11 600,11 сумов (-7,92), евро — 13 026,92 сумов (-29,79), рубля — 126,70 сумов (-1,5), а китайского юаня — 1 607, 11 сумов (-11,37), сообщает ЦБ республики.

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