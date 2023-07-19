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https://uz.sputniknews.ru/20230719/sb-uzbekistana-ustanovil-kurs-valyut-na-20-iyulya-36982525.html
ЦБ Узбекистана установил курс валют на 20 июля
ЦБ Узбекистана установил курс валют на 20 июля
Центральный банк Узбекистана установил с 20 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-07-19T17:00+0500
2023-07-19T17:12+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
цб
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане сум укрепился по отношению ко всем основным валютам. Так, курс доллара составил 11 600,11 сумов (-7,92), евро — 13 026,92 сумов (-29,79), рубля — 126,70 сумов (-1,5), а китайского юаня — 1 607, 11 сумов (-11,37), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан цб центральный банк курс валют доллар евро рубль китайский юань
узбекистан цб центральный банк курс валют доллар евро рубль китайский юань

ЦБ Узбекистана установил курс валют на 20 июля

17:00 19.07.2023 (обновлено: 17:12 19.07.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстративное фото
Денежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 20 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане сум укрепился по отношению ко всем основным валютам. Так, курс доллара составил 11 600,11 сумов (-7,92), евро — 13 026,92 сумов (-29,79), рубля — 126,70 сумов (-1,5), а китайского юаня — 1 607, 11 сумов (-11,37), сообщает ЦБ республики.
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