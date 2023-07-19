ЦБ Узбекистана установил курс валют на 20 июля
17:00 19.07.2023 (обновлено: 17:12 19.07.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 20 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане сум укрепился по отношению ко всем основным валютам. Так, курс доллара составил 11 600,11 сумов (-7,92), евро — 13 026,92 сумов (-29,79), рубля — 126,70 сумов (-1,5), а китайского юаня — 1 607, 11 сумов (-11,37), сообщает ЦБ республики.