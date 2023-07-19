https://uz.sputniknews.ru/20230719/tashkent-ulitsa-almazarskiy-rayon-ogranicheniye-dvijeniya-36989537.html

Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета

Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета

Улицу Келес йули планируют расширить и реконструировать.

2023-07-19T20:18+0500

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2023-07-19T20:18+0500

узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

улица

перекрытие улиц

реконструкция

благоустройство

общество

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На улице Келес йули в Алмазарском районе столицы Узбекистана ограничат движение, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията.Специалисты будут ее расширять и реконструировать, а также благоустраивать прилегающую территорию.В связи с этим с 20:00. 19 июля по 30 августа перекроют участок улицы Келес йули от пересечения с улицей Норазтепа до пересечения с улицей Узумбог.

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