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https://uz.sputniknews.ru/20230719/tashkent-ulitsa-almazarskiy-rayon-ogranicheniye-dvijeniya-36989537.html
Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета
Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета
Улицу Келес йули планируют расширить и реконструировать.
2023-07-19T20:18+0500
2023-07-19T20:18+0500
узбекистан
ташкент
хокимият ташкента
улица
перекрытие улиц
реконструкция
благоустройство
общество
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На улице Келес йули в Алмазарском районе столицы Узбекистана ограничат движение, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията.Специалисты будут ее расширять и реконструировать, а также благоустраивать прилегающую территорию.В связи с этим с 20:00. 19 июля по 30 августа перекроют участок улицы Келес йули от пересечения с улицей Норазтепа до пересечения с улицей Узумбог.
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узбекистан ташкент хокимият ташкента улица перекрытие улиц реконструкция благоустройство общество
узбекистан ташкент хокимият ташкента улица перекрытие улиц реконструкция благоустройство общество

Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета

20:18 19.07.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Улицу Келес йули планируют расширить и реконструировать.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На улице Келес йули в Алмазарском районе столицы Узбекистана ограничат движение, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията.
Специалисты будут ее расширять и реконструировать, а также благоустраивать прилегающую территорию.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаУлицу Келес йули в Ташкенте перекрыли до 30 августа
Улицу Келес йули в Ташкенте перекрыли до 30 августа - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
Улицу Келес йули в Ташкенте перекрыли до 30 августа
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В связи с этим с 20:00. 19 июля по 30 августа перекроют участок улицы Келес йули от пересечения с улицей Норазтепа до пересечения с улицей Узумбог.
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