https://uz.sputniknews.ru/20230719/tashkent-ulitsa-almazarskiy-rayon-ogranicheniye-dvijeniya-36989537.html
Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета
Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета
Улицу Келес йули планируют расширить и реконструировать.
2023-07-19T20:18+0500
2023-07-19T20:18+0500
2023-07-19T20:18+0500
узбекистан
ташкент
хокимият ташкента
улица
перекрытие улиц
реконструкция
благоустройство
общество
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На улице Келес йули в Алмазарском районе столицы Узбекистана ограничат движение, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията.Специалисты будут ее расширять и реконструировать, а также благоустраивать прилегающую территорию.В связи с этим с 20:00. 19 июля по 30 августа перекроют участок улицы Келес йули от пересечения с улицей Норазтепа до пересечения с улицей Узумбог.
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узбекистан ташкент хокимият ташкента улица перекрытие улиц реконструкция благоустройство общество
узбекистан ташкент хокимият ташкента улица перекрытие улиц реконструкция благоустройство общество
Одну из улиц Ташкента перекрыли до конца лета
Улицу Келес йули планируют расширить и реконструировать.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik
. На улице Келес йули в Алмазарском районе столицы Узбекистана ограничат движение, сообщает пресс-служба
ташкентского хокимията.
Специалисты будут ее расширять и реконструировать, а также благоустраивать прилегающую территорию.
В связи с этим с 20:00. 19 июля по 30 августа перекроют участок улицы Келес йули от пересечения с улицей Норазтепа до пересечения с улицей Узумбог.