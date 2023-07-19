Трамп рассказал о своем плане прекращения украинского конфликта

"Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа", — пояснил экс-президент.