https://uz.sputniknews.ru/20230719/tramp-rasskazal-o-svoem-plane-prekrascheniya-ukrainskogo-konflikta-36968033.html
Трамп рассказал о своем плане прекращения украинского конфликта
Трамп рассказал о своем плане прекращения украинского конфликта
Он также указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной
2023-07-19T09:58+0500
2023-07-19T09:58+0500
2023-07-19T10:32+0500
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36435294_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4654567046b89d272f688ef04fd9e7cf.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. О своем плане прекращения украинского конфликта за 24 часа бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, сообщает РИА Новости. Как подчеркнул Трамп, украинского конфликта "никогда не должно было случиться". Он указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной и добавил, что считает своей задачей их немедленное прекращение. Ранее Трамп уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36435294_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_0460d4695b902b7c921ec7beb0682dbf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия украина бывший президент сша дональд трамп прекращение украинского конфликта интервью владимир путин владимир зеленский
россия украина бывший президент сша дональд трамп прекращение украинского конфликта интервью владимир путин владимир зеленский
Трамп рассказал о своем плане прекращения украинского конфликта
09:58 19.07.2023 (обновлено: 10:32 19.07.2023)
Он также указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной и добавил, что считает своей задачей их немедленное прекращение.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
О своем плане прекращения украинского конфликта за 24 часа бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, сообщает РИА Новости
.
"Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа", — пояснил экс-президент.
Как подчеркнул Трамп, украинского конфликта "никогда не должно было случиться". Он указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной и добавил, что считает своей задачей их немедленное прекращение.
"У вас сейчас сотни тысяч мертвецов, сотни тысяч разрушенных и уничтоженных городов. Я не знаю, видели ли вы когда-либо города после того, как они подвергались ракетным обстрелам. И это так ужасно", — заключил Трамп.
Ранее Трамп уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.