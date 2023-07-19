https://uz.sputniknews.ru/20230719/umar-kremlev-podaril-avtomobil-veteranu-uzbekskogo-boksa-rufatu-riskiyevu-36972728.html

Глава IBA подарил машину ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву — видео

Глава IBA подарил машину ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву — видео

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев также сделал бывшего чемпиона своим советником

2023-07-19T11:35+0500

2023-07-19T11:35+0500

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узбекистан

бокс

боксер

руфат рискиев

автомобиль

подарок

умар кремлев

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев подарил автомобиль ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву. Кроме того, он сделал бывшего чемпиона своим советником. Об этом глава IBA сообщил в своем Telegram-канале.Ранее глава IBA навестил Рискиева в больнице, где тот проходил лечение. Тогда было объявлено, что Международная боксерская ассоциация будет выплачивать бывшему чемпиону по $1000 в месяц до конца его жизни. Руфат Рискиев — победитель чемпионата мира, впервые проведенного в 1974 году. Позже выяснилось, что он дрался со сломанной рукой.

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