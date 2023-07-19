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https://uz.sputniknews.ru/20230719/umar-kremlev-podaril-avtomobil-veteranu-uzbekskogo-boksa-rufatu-riskiyevu-36972728.html
Глава IBA подарил машину ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву — видео
Глава IBA подарил машину ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву — видео
Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев также сделал бывшего чемпиона своим советником
2023-07-19T11:35+0500
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узбекистан
бокс
боксер
руфат рискиев
автомобиль
подарок
умар кремлев
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев подарил автомобиль ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву. Кроме того, он сделал бывшего чемпиона своим советником. Об этом глава IBA сообщил в своем Telegram-канале.Ранее глава IBA навестил Рискиева в больнице, где тот проходил лечение. Тогда было объявлено, что Международная боксерская ассоциация будет выплачивать бывшему чемпиону по $1000 в месяц до конца его жизни. Руфат Рискиев — победитель чемпионата мира, впервые проведенного в 1974 году. Позже выяснилось, что он дрался со сломанной рукой.
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узбекистан бокс международная боксерская ассоциация iba умар кремлев подарок автомобиль машина ветеран узбекского бокса руфат рискиев
узбекистан бокс международная боксерская ассоциация iba умар кремлев подарок автомобиль машина ветеран узбекского бокса руфат рискиев

Глава IBA подарил машину ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву — видео

11:35 19.07.2023 (обновлено: 12:31 19.07.2023)
© соцсети Умара КремлёваУмар Кремлёв подарил автомобиль "Малибу" узбекскому боксеру Руфату Рискиеву
Умар Кремлёв подарил автомобиль Малибу узбекскому боксеру Руфату Рискиеву - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
© соцсети Умара Кремлёва
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Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев также сделал бывшего чемпиона своим советником.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев подарил автомобиль ветерану узбекского бокса Руфату Рискиеву. Кроме того, он сделал бывшего чемпиона своим советником. Об этом глава IBA сообщил в своем Telegram-канале.

"Специально прилетел в Ташкент, чтобы лично вручить первому чемпиону мира в истории мирового бокса 1974 года Руфату Рискиеву. Это наша история, мы должны беречь ее, чтобы наша молодежь все видела и знала, с чего начинается наше будущее. Как нужно жить в нынешнее время и как создается перспектива", — написал в своем канале Умар Кремлев.

Ранее глава IBA навестил Рискиева в больнице, где тот проходил лечение. Тогда было объявлено, что Международная боксерская ассоциация будет выплачивать бывшему чемпиону по $1000 в месяц до конца его жизни.
Руфат Рискиев — победитель чемпионата мира, впервые проведенного в 1974 году. Позже выяснилось, что он дрался со сломанной рукой.
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