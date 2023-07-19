https://uz.sputniknews.ru/20230719/uzbekistan-planirovat-proizvodsvto-oborudovaniye-filtratsiya-vozdux-36965621.html
В Узбекистане планируют производить оборудование для фильтрации воздуха
В Узбекистане планируют производить оборудование для фильтрации воздуха
В Ассоциации "Узэлтехсаноат" прошли переговоры с представителями российской компании по производству этого оборудования. 19.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-19T09:16+0500
2023-07-19T09:16+0500
2023-07-19T10:28+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
оборудование
производство
продукция
общество
воздух
загрязнение воздуха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/06/21663007_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_cd118558a9a64430ccc66efe3de17171.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане планируют изготавливать оборудование для фильтрации воздуха производства российской компании "Совплим", сообщает Ассоциация "Узэлтехсаноат". Об этом говорили на переговорах с представителями российской компании, прошедших в ассоциации. На встрече гостям дали подробную информацию о деятельности ассоциации, изменениях в электротехнической отрасли Узбекистана, созданных возможностях.В свою очередь, представители компании "Совплим" предоставили информацию о производственном процессе, характеристиках своей продукции.По итогам переговоров принято решение организовать встречу руководства ассоциации "Узэлтехсаноат" и компании "Совплим" для установления сотрудничества.Оборудование для фильтрации воздуха является новым видом продукции для электротехнической промышленности Узбекистана и широко используется в производственных зданиях, на заводах и в других местах, уточняют в сообщении.Компания "Совплим" работает на рынке электротехники более 30 лет. Более 600 сотрудников производят 200 видов продукции.Только в России компания имеет 14 филиалов и экспортирует свою продукцию в такие страны, как Индия, Израиль, Австралия, Эстония, Беларусь и Казахстан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/06/21663007_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_c175dd618be106f9cec3c442d34de04d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, сотрудничество, оборудование, производство, продукция, общество, воздух, загрязнение воздуха
узбекистан, россия, сотрудничество, оборудование, производство, продукция, общество, воздух, загрязнение воздуха
В Узбекистане планируют производить оборудование для фильтрации воздуха
09:16 19.07.2023 (обновлено: 10:28 19.07.2023)
В Ассоциации "Узэлтехсаноат" прошли переговоры с представителями российской компании по производству этого оборудования.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В Узбекистане планируют изготавливать оборудование для фильтрации воздуха производства российской компании "Совплим", сообщает Ассоциация "Узэлтехсаноат"
.
Об этом говорили на переговорах с представителями российской компании, прошедших в ассоциации.
На встрече гостям дали подробную информацию о деятельности ассоциации, изменениях в электротехнической отрасли Узбекистана, созданных возможностях.
В свою очередь, представители компании "Совплим" предоставили информацию о производственном процессе, характеристиках своей продукции.
По итогам переговоров принято решение организовать встречу руководства ассоциации "Узэлтехсаноат" и компании "Совплим" для установления сотрудничества.
Оборудование для фильтрации воздуха является новым видом продукции для электротехнической промышленности Узбекистана и широко используется в производственных зданиях, на заводах и в других местах, уточняют в сообщении.
Компания "Совплим" работает на рынке электротехники более 30 лет. Более 600 сотрудников производят 200 видов продукции.
Только в России компания имеет 14 филиалов и экспортирует свою продукцию в такие страны, как Индия, Израиль, Австралия, Эстония, Беларусь и Казахстан.