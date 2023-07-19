https://uz.sputniknews.ru/20230719/uzbekistan-planirovat-proizvodsvto-oborudovaniye-filtratsiya-vozdux-36965621.html

В Узбекистане планируют производить оборудование для фильтрации воздуха

В Узбекистане планируют производить оборудование для фильтрации воздуха

В Ассоциации "Узэлтехсаноат" прошли переговоры с представителями российской компании по производству этого оборудования. 19.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-19T09:16+0500

2023-07-19T09:16+0500

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узбекистан

россия

сотрудничество

оборудование

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загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане планируют изготавливать оборудование для фильтрации воздуха производства российской компании "Совплим", сообщает Ассоциация "Узэлтехсаноат". Об этом говорили на переговорах с представителями российской компании, прошедших в ассоциации. На встрече гостям дали подробную информацию о деятельности ассоциации, изменениях в электротехнической отрасли Узбекистана, созданных возможностях.В свою очередь, представители компании "Совплим" предоставили информацию о производственном процессе, характеристиках своей продукции.По итогам переговоров принято решение организовать встречу руководства ассоциации "Узэлтехсаноат" и компании "Совплим" для установления сотрудничества.Оборудование для фильтрации воздуха является новым видом продукции для электротехнической промышленности Узбекистана и широко используется в производственных зданиях, на заводах и в других местах, уточняют в сообщении.Компания "Совплим" работает на рынке электротехники более 30 лет. Более 600 сотрудников производят 200 видов продукции.Только в России компания имеет 14 филиалов и экспортирует свою продукцию в такие страны, как Индия, Израиль, Австралия, Эстония, Беларусь и Казахстан.

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узбекистан, россия, сотрудничество, оборудование, производство, продукция, общество, воздух, загрязнение воздуха