https://uz.sputniknews.ru/20230719/uzbekistanka-sharifa-davronova-stala-luchshey-molodoy-legkoatletkoy-goda--36964624.html

Узбекистанка Шарифа Давронова стала лучшей молодой легкоатлеткой года

Узбекистанка Шарифа Давронова стала лучшей молодой легкоатлеткой года

На прошедших соревнованиях чемпионата Азии спортсменка показала лучший результат в молодежной категории в мире

2023-07-19T08:30+0500

2023-07-19T08:30+0500

2023-07-19T10:23+0500

спорт

узбекистан

шарифа давронова

легкая атлетика

чемпионат азии

награда

награда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36964274_0:0:1134:639_1920x0_80_0_0_03b870e5bdf00851cf36695df059dca3.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Азиатская легкоатлетическая ассоциация назвала Шарифу Давронову “Самой лучшей молодой легкоатлеткой года”, сообщает НОК.Награду спортсменке вручил вице-президент Азиатской легкоатлетической ассоциации, заместитель председателя Федерации легкой атлетики Узбекистана Андрей Абдувалиев.Шарифа Давронова является чемпионкой Азии и мира среди молодежи по легкой атлетике в тройном прыжке, победительницей Игр Исламской солидарности Конья-2021.На прошедших соревнованиях чемпионата Азии спортсменка показала результат 13,99 метра. Это лучший показатель в молодежной категории не только на континенте, но и во всем мире в течение года.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан спорт легкая атлетика чемпионат азии шарифа давронова самая лучшая молодая легкоатлетка года заместитель председателя федерации легкой атлетики узбекистана андрей абдувалиев награда