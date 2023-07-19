https://uz.sputniknews.ru/20230719/uzbekistanka-sharifa-davronova-stala-luchshey-molodoy-legkoatletkoy-goda--36964624.html
Узбекистанка Шарифа Давронова стала лучшей молодой легкоатлеткой года
Узбекистанка Шарифа Давронова стала лучшей молодой легкоатлеткой года
На прошедших соревнованиях чемпионата Азии спортсменка показала лучший результат в молодежной категории в мире
2023-07-19T08:30+0500
2023-07-19T08:30+0500
2023-07-19T10:23+0500
спорт
узбекистан
шарифа давронова
легкая атлетика
чемпионат азии
награда
награда
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Азиатская легкоатлетическая ассоциация назвала Шарифу Давронову “Самой лучшей молодой легкоатлеткой года”, сообщает НОК.Награду спортсменке вручил вице-президент Азиатской легкоатлетической ассоциации, заместитель председателя Федерации легкой атлетики Узбекистана Андрей Абдувалиев.Шарифа Давронова является чемпионкой Азии и мира среди молодежи по легкой атлетике в тройном прыжке, победительницей Игр Исламской солидарности Конья-2021.На прошедших соревнованиях чемпионата Азии спортсменка показала результат 13,99 метра. Это лучший показатель в молодежной категории не только на континенте, но и во всем мире в течение года.
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узбекистан спорт легкая атлетика чемпионат азии шарифа давронова самая лучшая молодая легкоатлетка года заместитель председателя федерации легкой атлетики узбекистана андрей абдувалиев награда
узбекистан спорт легкая атлетика чемпионат азии шарифа давронова самая лучшая молодая легкоатлетка года заместитель председателя федерации легкой атлетики узбекистана андрей абдувалиев награда
Узбекистанка Шарифа Давронова стала лучшей молодой легкоатлеткой года
08:30 19.07.2023 (обновлено: 10:23 19.07.2023)
На прошедших соревнованиях чемпионата Азии спортсменка показала лучший мировой результат в молодежной категории.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Азиатская легкоатлетическая ассоциация назвала Шарифу Давронову “Самой лучшей молодой легкоатлеткой года”, сообщает НОК
.
Награду спортсменке вручил вице-президент Азиатской легкоатлетической ассоциации, заместитель председателя Федерации легкой атлетики Узбекистана Андрей Абдувалиев.
Шарифа Давронова является чемпионкой Азии и мира среди молодежи по легкой атлетике в тройном прыжке, победительницей Игр Исламской солидарности Конья-2021.
На прошедших соревнованиях чемпионата Азии спортсменка показала результат 13,99 метра. Это лучший показатель в молодежной категории не только на континенте, но и во всем мире в течение года.