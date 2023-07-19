https://uz.sputniknews.ru/20230719/v-tashkentye-perekroyut-ryad-ulits-gdye-imenno-36981199.html

В Ташкенте перекроют ряд улиц — какие именно

В Ташкенте перекроют ряд улиц — какие именно

Причина перекрытия улиц — строительство наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена

2023-07-19T15:52+0500

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узбекистан

ташкент

дорога

улица

перекрытие улиц

строительство

ташкентский метрополитен

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Сегодня с 15.00 часов до 21.00 часов 21 июля дорога от пересечения улицы Нурли йўл с ТКАД, по 1-проезду Ханабад и Кипчок до пересечения улиц Янги Сергели и Кипчок будет временно закрыта. Об этом сообщает городская администрация. Причина — строительство наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена. Рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточняют в сообщении.

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узбекистан ташкент перекрытие улиц строительство ташкентский метрополитен пересечение улицы нурлийўл с ткад по 1-проезду ханабад кипчок до пересечения улиц янги сергели и кипчок временное закрытие