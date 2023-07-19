https://uz.sputniknews.ru/20230719/v-tashkentye-perekroyut-ryad-ulits-gdye-imenno-36981199.html
В Ташкенте перекроют ряд улиц — какие именно
В Ташкенте перекроют ряд улиц — какие именно
Причина перекрытия улиц — строительство наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена
2023-07-19T15:52+0500
2023-07-19T15:52+0500
2023-07-19T16:27+0500
узбекистан
ташкент
дорога
улица
перекрытие улиц
строительство
ташкентский метрополитен
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Сегодня с 15.00 часов до 21.00 часов 21 июля дорога от пересечения улицы Нурли йўл с ТКАД, по 1-проезду Ханабад и Кипчок до пересечения улиц Янги Сергели и Кипчок будет временно закрыта. Об этом сообщает городская администрация. Причина — строительство наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена. Рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточняют в сообщении.
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узбекистан ташкент перекрытие улиц строительство ташкентский метрополитен пересечение улицы нурлийўл с ткад по 1-проезду ханабад кипчок до пересечения улиц янги сергели и кипчок временное закрытие
узбекистан ташкент перекрытие улиц строительство ташкентский метрополитен пересечение улицы нурлийўл с ткад по 1-проезду ханабад кипчок до пересечения улиц янги сергели и кипчок временное закрытие
В Ташкенте перекроют ряд улиц — какие именно
15:52 19.07.2023 (обновлено: 16:27 19.07.2023)
Причина перекрытия улиц — строительство наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Сегодня с 15.00 часов до 21.00 часов 21 июля дорога от пересечения улицы Нурли йўл с ТКАД, по 1-проезду Ханабад и Кипчок до пересечения улиц Янги Сергели и Кипчок будет временно закрыта. Об этом сообщает городская администрация
.
Причина — строительство наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена.
Рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточняют в сообщении.