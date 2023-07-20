https://uz.sputniknews.ru/20230720/atak-drona-krym-gibel-devochka-podrostok-36999831.html

При атаке вражеского дрона в Крыму погиб ребенок

При атаке вражеского дрона в Крыму погиб ребенок

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов

2023-07-20T09:31+0500

2023-07-20T09:31+0500

2023-07-20T10:46+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

крым

крым

дрон

атака

гибель

девочка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18187378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d60cb1cfa099256af930bfb8551b2582.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Атака беспилотника на северо-запад Крыма привела к гибели девочки, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. Семье девочки окажут всю необходимую поддержку, подчеркнул он, выразив соболезнования в связи с гибелью ребенка.На месте работают профильные службы, заключил глава региона.

россия

крым

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия крым глава сергей аксенов атака беспилотника на северо-запад повреждения административные здания гибель ребенок девочка подросток