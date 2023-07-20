https://uz.sputniknews.ru/20230720/atak-drona-krym-gibel-devochka-podrostok-36999831.html
При атаке вражеского дрона в Крыму погиб ребенок
При атаке вражеского дрона в Крыму погиб ребенок
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов
2023-07-20T09:31+0500
2023-07-20T09:31+0500
2023-07-20T10:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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крым
крым
дрон
атака
гибель
девочка
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Атака беспилотника на северо-запад Крыма привела к гибели девочки, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. Семье девочки окажут всю необходимую поддержку, подчеркнул он, выразив соболезнования в связи с гибелью ребенка.На месте работают профильные службы, заключил глава региона.
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россия крым глава сергей аксенов атака беспилотника на северо-запад повреждения административные здания гибель ребенок девочка подросток
россия крым глава сергей аксенов атака беспилотника на северо-запад повреждения административные здания гибель ребенок девочка подросток
При атаке вражеского дрона в Крыму погиб ребенок
09:31 20.07.2023 (обновлено: 10:46 20.07.2023)
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Атака беспилотника на северо-запад Крыма привела к гибели девочки, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости
.
"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — написал Аксенов.
Семье девочки окажут всю необходимую поддержку, подчеркнул он, выразив соболезнования в связи с гибелью ребенка.
На месте работают профильные службы, заключил глава региона.