https://uz.sputniknews.ru/20230720/djizakskaya-oblast-uzbekistan-nezakonnaya-lovlya-ryba-uscherb-37017806.html
В Джизакской области Узбекистана незаконно выловили рыбу — сумма ущерба
В Джизакской области Узбекистана незаконно выловили рыбу — сумма ущерба
Нарушитель занимался незаконной ловлей рыбы на территории Айдар-Арнасайской системы озер. 20.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-20T16:02+0500
2023-07-20T16:02+0500
2023-07-20T16:04+0500
узбекистан
джизакская область
рыба
прокуратура
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Джизакской области незаконно выловили мелкого судака (541 рыба). Ущерб, причиненный животному миру, составил 178 млн 530 тыс. сумов, сообщает Минэкологии. Незаконной ловлей рыбы на территории Айдар-Арнасайской системы озер занимался житель махалли "Околтин" Чиназского района Ташкентской области.Рыба была обнаружена в автомобиле нарушителя. Документы, собранные по данной ситуации, готовятся к передаче в прокуратуру.
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узбекистан, джизакская область, рыба, прокуратура, ташкентская область
узбекистан, джизакская область, рыба, прокуратура, ташкентская область
В Джизакской области Узбекистана незаконно выловили рыбу — сумма ущерба
16:02 20.07.2023 (обновлено: 16:04 20.07.2023)
Нарушитель занимался незаконной ловлей рыбы на территории Айдар-Арнасайской системы озер.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В Джизакской области незаконно выловили мелкого судака (541 рыба). Ущерб, причиненный животному миру, составил 178 млн 530 тыс. сумов, сообщает Минэкологии
.
Незаконной ловлей рыбы на территории Айдар-Арнасайской системы озер занимался житель махалли "Околтин" Чиназского района Ташкентской области.
Рыба была обнаружена в автомобиле нарушителя.
Документы, собранные по данной ситуации, готовятся к передаче в прокуратуру.