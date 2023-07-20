https://uz.sputniknews.ru/20230720/djizakskaya-oblast-uzbekistan-nezakonnaya-lovlya-ryba-uscherb-37017806.html

В Джизакской области Узбекистана незаконно выловили рыбу — сумма ущерба

В Джизакской области Узбекистана незаконно выловили рыбу — сумма ущерба

Нарушитель занимался незаконной ловлей рыбы на территории Айдар-Арнасайской системы озер. 20.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-20T16:02+0500

2023-07-20T16:02+0500

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узбекистан

джизакская область

рыба

прокуратура

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Джизакской области незаконно выловили мелкого судака (541 рыба). Ущерб, причиненный животному миру, составил 178 млн 530 тыс. сумов, сообщает Минэкологии. Незаконной ловлей рыбы на территории Айдар-Арнасайской системы озер занимался житель махалли "Околтин" Чиназского района Ташкентской области.Рыба была обнаружена в автомобиле нарушителя. Документы, собранные по данной ситуации, готовятся к передаче в прокуратуру.

узбекистан

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узбекистан, джизакская область, рыба, прокуратура, ташкентская область