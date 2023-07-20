https://uz.sputniknews.ru/20230720/kashkadarya-kitay-zapusk-proizvodstvo-avtomobili-37018741.html

В Кашкадарье планируют совместно с Китаем начать производить электромобили

В Кашкадарье планируют совместно с Китаем начать производить электромобили

В настоящее время делегация во главе с хокимом области Муротжоном Азимовым находится в Китае

2023-07-20T17:05+0500

2023-07-20T17:05+0500

2023-07-20T17:05+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

карши

автомобили

производство

китай

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Запуск производства автомобилей совместно с Китаем планируется в Кашкадарьинской области, сообщает областной хокимият.В настоящее время делегация во главе с хокимом области Муротжоном Азимовым находится в Китае. В рамках визита члены делегации ознакомились с работой компании "JAC Motors". В настоящее время в области ведется работа по реализации проекта по производству легковых автомобилей. Переговоры о внедрении в регионе производства энергосберегающих, простых в управлении и умных автомобилей продолжаются, в ходе визита запланированы встречи еще с двумя крупными автопроизводителями. Компания "JAC Motors" экспортирует свои автомобили более чем в 60 стран.

узбекистан

кашкадарьинская область

карши

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узбекистан кашкадарьинская область карши китай совместное производство автомобили электромобили традиционные автомобили компания jac motors