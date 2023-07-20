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https://uz.sputniknews.ru/20230720/kashkadarya-kitay-zapusk-proizvodstvo-avtomobili-37018741.html
В Кашкадарье планируют совместно с Китаем начать производить электромобили
В Кашкадарье планируют совместно с Китаем начать производить электромобили
В настоящее время делегация во главе с хокимом области Муротжоном Азимовым находится в Китае
2023-07-20T17:05+0500
2023-07-20T17:05+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
карши
автомобили
производство
китай
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Запуск производства автомобилей совместно с Китаем планируется в Кашкадарьинской области, сообщает областной хокимият.В настоящее время делегация во главе с хокимом области Муротжоном Азимовым находится в Китае. В рамках визита члены делегации ознакомились с работой компании "JAC Motors". В настоящее время в области ведется работа по реализации проекта по производству легковых автомобилей. Переговоры о внедрении в регионе производства энергосберегающих, простых в управлении и умных автомобилей продолжаются, в ходе визита запланированы встречи еще с двумя крупными автопроизводителями. Компания "JAC Motors" экспортирует свои автомобили более чем в 60 стран.
узбекистан
кашкадарьинская область
карши
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узбекистан кашкадарьинская область карши китай совместное производство автомобили электромобили традиционные автомобили компания jac motors
узбекистан кашкадарьинская область карши китай совместное производство автомобили электромобили традиционные автомобили компания jac motors

В Кашкадарье планируют совместно с Китаем начать производить электромобили

17:05 20.07.2023
© Хокимият Кашкадарьинской областиВ Узбекистане планируется запуск производства автомобилей "JAC Mоtors"
В Узбекистане планируется запуск производства автомобилей JAC Mоtors - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© Хокимият Кашкадарьинской области
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В настоящее время делегация во главе с хокимом области Муротжоном Азимовым находится в Китае.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Запуск производства автомобилей совместно с Китаем планируется в Кашкадарьинской области, сообщает областной хокимият.
В настоящее время делегация во главе с хокимом области Муротжоном Азимовым находится в Китае. В рамках визита члены делегации ознакомились с работой компании "JAC Motors".
© Хокимият Кашкадарьинской областиВ Узбекистане планируется запуск производства автомобилей "JAC Mоtors"
В Узбекистане планируется запуск производства автомобилей JAC Mators - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
В Узбекистане планируется запуск производства автомобилей "JAC Mоtors"
© Хокимият Кашкадарьинской области

"Обсужден запуск производства традиционных и электромобилей, выпускаемых данной компанией, в Карши", — говорится в сообщении.

В настоящее время в области ведется работа по реализации проекта по производству легковых автомобилей.

"В ходе встречи с руководством компании члены делегации отметили, что данный инвестпроект в будущем станет визитной карточкой региона. То есть в ближайшее время ожидается приезд руководства компании в Карши", — говорится в сообщении.

Переговоры о внедрении в регионе производства энергосберегающих, простых в управлении и умных автомобилей продолжаются, в ходе визита запланированы встречи еще с двумя крупными автопроизводителями.
Компания "JAC Motors" экспортирует свои автомобили более чем в 60 стран.
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