https://uz.sputniknews.ru/20230720/obem-torgov-valyutnaya-birja-uzbekistan-uvelicheniye-37008027.html

Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько

Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько

В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана

2023-07-20T15:08+0500

2023-07-20T15:08+0500

2023-07-20T15:27+0500

узбекистан

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узбекская республиканская валютная биржа

финансы

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. За январь — июнь 2023 года объем торгов на Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) составил 495,41 трлн сумов, что почти на 64% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УзРВБ.Удельный вес рынков в общем объеме торгов выглядит следующим образом: В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана, обеспечивать прозрачность и эффективность своих рынков. Как результат, значительно увеличились объемы торгов на УзРВБ. Наблюдается стабильный рост активности участников рынков.

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