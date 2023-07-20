https://uz.sputniknews.ru/20230720/obem-torgov-valyutnaya-birja-uzbekistan-uvelicheniye-37008027.html
Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько
Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько
В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана
2023-07-20T15:08+0500
2023-07-20T15:08+0500
2023-07-20T15:27+0500
узбекистан
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фондовый рынок
узбекская республиканская валютная биржа
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. За январь — июнь 2023 года объем торгов на Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) составил 495,41 трлн сумов, что почти на 64% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УзРВБ.Удельный вес рынков в общем объеме торгов выглядит следующим образом: В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана, обеспечивать прозрачность и эффективность своих рынков. Как результат, значительно увеличились объемы торгов на УзРВБ. Наблюдается стабильный рост активности участников рынков.
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узбекистан объем торгов узбекская республиканская валютная биржа узрвб удельный вес рынков валютный рынок денежный рынок долговой рынок финансовый сектор
узбекистан объем торгов узбекская республиканская валютная биржа узрвб удельный вес рынков валютный рынок денежный рынок долговой рынок финансовый сектор
Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько
15:08 20.07.2023 (обновлено: 15:27 20.07.2023)
В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
За январь — июнь 2023 года объем торгов на Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) составил 495,41 трлн сумов, что почти на 64% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УзРВБ
.
Удельный вес рынков в общем объеме торгов выглядит следующим образом:
валютный рынок занимает 44,27%;
В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана, обеспечивать прозрачность и эффективность своих рынков.
Как результат, значительно увеличились объемы торгов на УзРВБ. Наблюдается стабильный рост активности участников рынков.