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Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько
Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько
В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана
2023-07-20T15:08+0500
2023-07-20T15:27+0500
узбекистан
биржа
валютная биржа
рынок
фондовый рынок
узбекская республиканская валютная биржа
финансы
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. За январь — июнь 2023 года объем торгов на Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) составил 495,41 трлн сумов, что почти на 64% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УзРВБ.Удельный вес рынков в общем объеме торгов выглядит следующим образом: В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана, обеспечивать прозрачность и эффективность своих рынков. Как результат, значительно увеличились объемы торгов на УзРВБ. Наблюдается стабильный рост активности участников рынков.
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узбекистан объем торгов узбекская республиканская валютная биржа узрвб удельный вес рынков валютный рынок денежный рынок долговой рынок финансовый сектор
узбекистан объем торгов узбекская республиканская валютная биржа узрвб удельный вес рынков валютный рынок денежный рынок долговой рынок финансовый сектор

Объем торгов на валютной бирже Узбекистана увеличился — на сколько

15:08 20.07.2023 (обновлено: 15:27 20.07.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на бирже
Монитор с данными котировок на бирже - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
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В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. За январь — июнь 2023 года объем торгов на Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) составил 495,41 трлн сумов, что почти на 64% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УзРВБ.
Удельный вес рынков в общем объеме торгов выглядит следующим образом:
валютный рынок занимает 44,27%;
денежный рынок — 47,95%;
долговой рынок — 7,78 %.
В течение первого полугодия УзРВБ продолжила активно развиваться, укреплять свою роль в финансовом секторе Узбекистана, обеспечивать прозрачность и эффективность своих рынков.
Как результат, значительно увеличились объемы торгов на УзРВБ. Наблюдается стабильный рост активности участников рынков.
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