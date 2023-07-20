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Дожди и грозы только в горах и предгорьях — погода в Узбекистане 20 июля
Дожди и грозы только в горах и предгорьях — погода в Узбекистане 20 июля
Узгидромет рассказал о погоде на территории республики в четверг.
2023-07-20T05:16+0500
2023-07-20T05:16+0500
2023-07-20T05:16+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На большей части территории Узбекистана сегодня ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в горных и предгорных районах возможны небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют усиление ветра, в среднем до 13-18 м/с во всех регионах, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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Дожди и грозы только в горах и предгорьях — погода в Узбекистане 20 июля
Узгидромет рассказал о погоде на территории республики в четверг. Повсеместно усилится ветер.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik
. На большей части территории Узбекистана сегодня ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в горных и предгорных районах возможны небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Синоптики прогнозируют усиление ветра, в среднем до 13-18 м/с во всех регионах, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 31-36 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла, местами до +42;
предгорные и горные районы — 25-30 градусов тепла.