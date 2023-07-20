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Дожди и грозы только в горах и предгорьях — погода в Узбекистане 20 июля

Дожди и грозы только в горах и предгорьях — погода в Узбекистане 20 июля

Узгидромет рассказал о погоде на территории республики в четверг.

2023-07-20T05:16+0500

2023-07-20T05:16+0500

2023-07-20T05:16+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На большей части территории Узбекистана сегодня ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в горных и предгорных районах возможны небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют усиление ветра, в среднем до 13-18 м/с во всех регионах, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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