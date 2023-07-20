Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230720/putin-nevypolneniye-rossiyskix-usloviy-ramkax-zernovoy-sdelki-eto-naglost-37000504.html
Путин: невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость
Путин: невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость
"Так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года
2023-07-20T09:50+0500
2023-07-20T10:39+0500
россия
зерновая сделка
президент рф
владимир путин
оон
москва
меморандум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36987749_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_3fa13f99c43efd765079731d180b7a26.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости. Как отметил Путин, "так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года.По его словам, Москва рассчитывала, что зарубежные коллеги в итоге начнут выполнять все обязательства и договоренности в полном объеме, но на самом деле никто этого делать не собирался.Западные страны, наоборот, сделали все, чтобы пустить инициативу под откос, несмотря на искренние усилия сотрудников ООН, заявил президент.Путин также обратил внимание, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам. Так, по его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии.Тем не менее Москва готова рассмотреть возможность возвращения к сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в ней, указал президент.Владимир Путин напомнил, что речь идет о:Он уточнил, что весь перечень условий изложен в меморандуме Россия — ООН.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36987749_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_1689fd14667b765ce141463e5cac53e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия зерновая сделка президент россии владимир путин продление срока российские условия москва оон меморандум россия — оон
россия зерновая сделка президент россии владимир путин продление срока российские условия москва оон меморандум россия — оон

Путин: невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость

09:50 20.07.2023 (обновлено: 10:39 20.07.2023)
© Sputnik / Александр Казаков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
"Так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.
"Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали в том числе и руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки", — сказал он.
Как отметил Путин, "так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года.
"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку и проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности", — подчеркнул российский лидер.
По его словам, Москва рассчитывала, что зарубежные коллеги в итоге начнут выполнять все обязательства и договоренности в полном объеме, но на самом деле никто этого делать не собирался.
Западные страны, наоборот, сделали все, чтобы пустить инициативу под откос, несмотря на искренние усилия сотрудников ООН, заявил президент.

"Вместо того чтобы помогать нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций", — пояснил Путин.

Путин также обратил внимание, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам. Так, по его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии.
Тем не менее Москва готова рассмотреть возможность возвращения к сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в ней, указал президент.
Владимир Путин напомнил, что речь идет о:
устранении всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений, в том числе их незамедлительное подключение к международной системе SWIFT;
выводе из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;
разблокировке российских активов, связанных с сельхозотраслью;
возобновлении поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию;
решении всех вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок;
обеспечении беспрепятственных поставок удобрений из России и сырья для их производства;
восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Он уточнил, что весь перечень условий изложен в меморандуме Россия — ООН.
"И единственное, что хочу особо отметить: изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение", — добавил Путин.
Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0