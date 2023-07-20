https://uz.sputniknews.ru/20230720/putin-nevypolneniye-rossiyskix-usloviy-ramkax-zernovoy-sdelki-eto-naglost-37000504.html

Путин: невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость

Путин: невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость

"Так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года

2023-07-20T09:50+0500

2023-07-20T09:50+0500

2023-07-20T10:39+0500

россия

зерновая сделка

президент рф

владимир путин

оон

москва

меморандум

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости. Как отметил Путин, "так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года.По его словам, Москва рассчитывала, что зарубежные коллеги в итоге начнут выполнять все обязательства и договоренности в полном объеме, но на самом деле никто этого делать не собирался.Западные страны, наоборот, сделали все, чтобы пустить инициативу под откос, несмотря на искренние усилия сотрудников ООН, заявил президент.Путин также обратил внимание, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам. Так, по его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии.Тем не менее Москва готова рассмотреть возможность возвращения к сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в ней, указал президент.Владимир Путин напомнил, что речь идет о:Он уточнил, что весь перечень условий изложен в меморандуме Россия — ООН.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.

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