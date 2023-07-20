https://uz.sputniknews.ru/20230720/shavkat-mirziyoyev-sovershil-umru-36995999.html

Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры — фото

Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры — фото

В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы

2023-07-20T08:19+0500

2023-07-20T08:19+0500

2023-07-20T08:24+0500

узбекистан

саудовская аравия

президент

шавкат мирзиёев

намаз

мекка

визит

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, пребывающий в Саудовской Аравии с первым после избрания на должность главы государства зарубежным визитом, посетил главную святыню ислама – город Мекку, сообщает пресс-служба главы государства.19 июля – в первый день месяца мухаррам нового 1445 года по хиджре глава Узбекистана облачился в особое одеяние ихрам и совершил обряды Умры. Президенту была оказана великая честь войти в священную Каабу и прочитать в ней намаз.В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва. Были прочитаны дуа с просьбой о процветании Узбекистана, мире и благополучии его народу, счастье и светлом будущем всех узбекистанцев и молодого поколения.Следует отметить, что именно вчера состоялась церемония смены кисвы — традиционного покрывала Каабы.

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