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https://uz.sputniknews.ru/20230720/shavkat-mirziyoyev-sovershil-umru-36995999.html
Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры — фото
Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры — фото
В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы
2023-07-20T08:19+0500
2023-07-20T08:24+0500
узбекистан
саудовская аравия
президент
шавкат мирзиёев
намаз
мекка
визит
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, пребывающий в Саудовской Аравии с первым после избрания на должность главы государства зарубежным визитом, посетил главную святыню ислама – город Мекку, сообщает пресс-служба главы государства.19 июля – в первый день месяца мухаррам нового 1445 года по хиджре глава Узбекистана облачился в особое одеяние ихрам и совершил обряды Умры. Президенту была оказана великая честь войти в священную Каабу и прочитать в ней намаз.В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва. Были прочитаны дуа с просьбой о процветании Узбекистана, мире и благополучии его народу, счастье и светлом будущем всех узбекистанцев и молодого поколения.Следует отметить, что именно вчера состоялась церемония смены кисвы — традиционного покрывала Каабы.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев саудовская аравия
узбекистан президент шавкат мирзиёев саудовская аравия

Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры — фото

08:19 20.07.2023 (обновлено: 08:24 20.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры
Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, пребывающий в Саудовской Аравии с первым после избрания на должность главы государства зарубежным визитом, посетил главную святыню ислама – город Мекку, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
19 июля – в первый день месяца мухаррам нового 1445 года по хиджре глава Узбекистана облачился в особое одеяние ихрам и совершил обряды Умры. Президенту была оказана великая честь войти в священную Каабу и прочитать в ней намаз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва. Были прочитаны дуа с просьбой о процветании Узбекистана, мире и благополучии его народу, счастье и светлом будущем всех узбекистанцев и молодого поколения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Следует отметить, что именно вчера состоялась церемония смены кисвы — традиционного покрывала Каабы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил главную святыню ислама – город Мекку и совершил обряды Умры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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