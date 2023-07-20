https://uz.sputniknews.ru/20230720/ssha-podrostok-uzbek-strelba-smert-37020853.html

В США застрелили 15-летнего уроженца Узбекистана

В США застрелили 15-летнего уроженца Узбекистана

По версии полиции, причиной гибели Фаридуна Мавлонова стала ссора между подростками.

2023-07-20T18:11+0500

2023-07-20T18:11+0500

2023-07-20T18:11+0500

сша

стрельба

в мире

происшествия

подросток

узбек

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В результате стрельбы в Бруклине США погиб 15-летний уроженец Узбекистана. Стрелявший 17-летний юноша скрылся с места происшествия, сообщает New York Times.Как указано в публикации, 17 июля около 13.00 произошло столкновение двух групп подростков — учащихся школы имени Франклина Делано Рузвельта. Член одной из них — 17-летний юноша открыл стрельбу из пистолета. В результате 15-летний сын иммигрантов из Узбекистана, Фаридун Мавлонов был ранен. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался 18 июля.По словам начальника полиции Джеймса Эссига, преступник целился не в Мавлонова, после убийства он скрылся с места происшествия. На данный момент ведутся его поиски.Семья 15-летнего Фаридуна Мавлонова переехала в США 12 лет назад. Юноша учился в средней школе имени Джеймса Мэдисона и мечтал стать профессиональным бойцом UFC.Посольство Узбекистана в Вашингтоне выразило соболезнования родственникам погибшего и сообщило, что консульство страны в Нью-Йорке находится в контакте с местными властями по этому поводу.

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сша стрельба в мире происшествия подросток узбек