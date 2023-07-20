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https://uz.sputniknews.ru/20230720/tashkent-noch-osvescheniye-ogranicheniya-37028657.html
В Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах
В Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах
Причина — резкое повышение температуры воздуха.
2023-07-20T22:28+0500
2023-07-20T22:28+0500
узбекистан
ташкент
улица
свет
электричество
общество
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня на некоторых центральных улицах столицы Узбекистана ограничат ночное освещение, сообщило предприятие “Тошшахарнур”.На какой срок вводятся ограничения, не указано.
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узбекистан ташкент улица свет электричество общество

В Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах

22:28 20.07.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровНочной Ташкент
Ночной Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня на некоторых центральных улицах столицы Узбекистана ограничат ночное освещение, сообщило предприятие “Тошшахарнур”.
“..в связи с резким повышением температуры воздуха на территории Узбекистана с 20 июля 2023 года вводятся ограничения на некоторые центральные улицы Ташкента и систему ночного уличного освещения”, — говорится в сообщении.
На какой срок вводятся ограничения, не указано.
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