https://uz.sputniknews.ru/20230720/universitet-imeni-gertsena-spetsialisty-uzbekistan-37006774.html

Как Университет им. Герцена помогает готовить специалистов в Узбекистане

Как Университет им. Герцена помогает готовить специалистов в Узбекистане

Филиал Университета имени Герцена открылся в Ташкенте в 2021 году и сегодня он признан одним из самых быстро развивающихся филиалов в Узбекистане

2023-07-20T15:46+0500

2023-07-20T15:46+0500

2023-07-20T15:57+0500

образование

высшее образование

образование в узбекистане

узбекистан

россия

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

ректор

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37007500_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_26e1126ccb4c77775d31201cf0ae502a.jpg

Специалисты вуза активно сотрудничают с министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана, а также помогают в разработке методических пособий. О взаимодействии вуза с образовательными организациями республики, а также о планах развития филиала Sputnik рассказал ректор РГПУ им. А.И. Герцена, член-корреспондент Российской академии образования, профессор Сергей Тарасов. — Сергей Валентинович, расскажите, пожалуйста, о развитии научных, образовательных и культурных связей между Россией и Узбекистаном.— Узбекистанский вектор сотрудничества – это приоритетное для нас сегодня направление международной деятельности. Мы не смогли бы добиться успеха, если бы не поддержка и помощь со стороны инициаторов. Речь идет о Министерстве просвещения России и Министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана. Помимо двух министерств особую роль в налаживании сотрудничества сыграл и продолжает играть Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Деятельность фонда заслуживает отдельной благодарности и в будущем, возможно, отдельного разговора.— Не могли бы Вы пояснить, в чем заключается роль Фонда?— Как мы знаем, Благотворительный фонд Алишера Усманова способствует реализации многих перспективных инициатив. Одной из них стала поддержка преподавания русского языка и дисциплин на русском языке в школах Узбекистана. Качественное решение этой задачи требует значительных усилий не только в организационном, но и финансовом плане. Вот почему ежегодно Фондом выделяется солидное финансирование, которое адресно направляется на обеспечение работы российских учителей в школах республики. Почти 150 российских учителей преподают во всех регионах Узбекистана. При этом российские специалисты не только учат детей правильно говорить по-русски, но и рассказывают своим ученикам об удивительной российской литературе, прививают любовь к великой российской культуре, повествуют о совместных достижениях двух наций. Разумеется, это чрезвычайно важная задача как образовательного уровня, так и социально-консолидирующего и даже, я бы сказал, идеологического уровня.— В прессе довольно часто упоминается обширная проектная деятельность Герценовского университета, реализуемая в Узбекистане. Так как она ведется уже не первый год, то о каких значимых результатах Вы могли бы рассказать?— Вот уже скоро три года, как РГПУ им. А.И. Герцена является исполнителем масштабного российско-узбекистанского проекта с прекрасным говорящим названием "Класс! – Зур!" В его рамках для начала был проведен масштабный лингвоаудит. Для этого было протестировано 10 тысяч учителей и учащихся старших классов из всех регионов республики. Полученные результаты позволили далее разработать и реализовать несколько программ повышения квалификации учителей и руководителей школ.Также в помощь учителям действует и созданная в Герценовском университете система методического сопровождения: за каждым регионом закреплен свой выезжающий методист, который выполняет не только образовательные, но и консультативные и экспертные функции. Для центров повышения квалификации в регионах Узбекистана присутствие компетентных российских методистов является существенной поддержкой.— Все это свидетельствует о серьезной работе вуза с учителями. А что делается для школьников Узбекистана?— Для них разрабатывается учебная литература, организуется профориентационная деятельность и проводятся мероприятия по привлечению старшеклассников к российскому олимпиадному движению.Но самым значимым результатом, на мой взгляд, является то, что два года назад специалисты-русисты из РГПУ им. А.И. Герцена совместно с узбекистанскими коллегами для школ республики создали абсолютно новые интересные коммуникативные учебники по русскому языку. Все издания прошли апробацию, и с 2022 года обучение русскому языку в школах Узбекистана ведется именно по нашим учебникам. Более того, в начальной школе дополнительно к ним методистами нашего вуза созданы серии фильмов для самостоятельной работы по овладению языком. Все это в системе позволяет школьникам, а зачастую и вместе с родителями изучать язык и культуру России.— Что делается специалистами Герценовского университета для сферы дошкольного образования республики?— На самом деле, в свое время именно с мероприятий в области дошкольного образования началась узбекистанская линия международной деятельности вуза. Впоследствии это сотрудничество было оформлено в проект "Малыш – Миттивой". В рамках проекта по заявке узбекистанских коллег разрабатываются комплекты учебно-методических пособий для специалистов системы дошкольного образования, обеспечивается индивидуальное консультирование педагогов и психологов, проводится ежегодное повышение квалификации. В прошлом году, например, в рамках повышения квалификации по 5 образовательным программам было обучено 1 350 педагогов, методистов, психологов и руководителей дошкольных образовательных организаций.— Филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте признан одним из самых быстро развивающихся филиалов в стране. Чем Вы могли бы объяснить такой успех?— Ежегодно мы зачисляем на обучение около 400 студентов. У каждого университета имеются свои приоритеты, к которым мы относим несколько значимых для нас векторов развития. Наиболее важным из них является создание в филиале современной инновационной системы образования, которая нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов XXI века, формирование их профессионализма и развитие творческих способностей.— В Санкт-Петербурге "под крылом" Герценовского университета работает Узбекский культурный центр. Чем он занимается?— Некоторое время назад руководители Министерства просвещения Российской Федерации и существовавшего тогда Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан решили придать дополнительный импульс нашим гуманитарным усилиям и поручили создать Узбекский культурный центр в нашем университете.Мы с большим уважением относимся к наследию Узбекистана. Поэтому считаем совершенно справедливым вести не только широкую образовательную работу по приобщению узбекистанского общества к традициям многонационального российского народа, но и знакомить наших людей с достижениями узбекской культуры и искусства.Открытие Центра состоялось только полгода назад, 5 декабря 2022 года. С того момента проходят деловые встречи, литературные вечера и национальные праздники, семинары для сотрудников и студентов, открытые уроки для школьников, мероприятия с участием студенческих сообществ, международные мероприятия с участием зарубежных экспертов и студентов из стран-партнеров, мастер-классы.Наш университет в лице Узбекского культурного центра становится надежным партнером для таких структур, как Межпарламентская Ассамблея СНГ, Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге и других.— Какие у Вас планы по развитию деятельности Герценовского университета в Узбекистане?— Видя успешные результаты существующих проектов, мы продолжим их, дополняя новыми форматами. Потребность в этом уже ощущаем в результате накопленного опыта. Однако при этом мы думаем о расширении поля активности. По согласованию с узбекистанскими партнерами в текущем году мы совместно с образовательными учреждениями Узбекистана открыли Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в партнерстве с Музрабадским педагогическим колледжем, Джизакским педагогическим университетом и Кокандским университетом. Мы надеемся, что эти постоянно действующие образовательные и досуговые центры станут своего рода культурным общественным пространством в регионах, местом притяжения не только молодежи, но и посетителей разных возрастов.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

узбекистан ташкент филиал университет имени герцена ректор университета член-корреспондент российской академии образования профессор сергей тарасов образование высшее образование сотрудничество