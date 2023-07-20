https://uz.sputniknews.ru/20230720/uzbekistan-otxody-pererabotka-poligon-axangaran-37021883.html

От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем

От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем

Специалисты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.

2023-07-20T18:36+0500

2023-07-20T18:36+0500

2023-07-20T18:36+0500

отходы

переработка отходов

мусор

узбекистан

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Переработке подлежат полимерные отходы, бумага, резина, текстиль, стекло, металл. Так, например, на одном из ташкентских предприятий макулатуру перерабатывают в гофрокартон, который используют как упаковку для бытовой техники. Сюда бумажные отходы привозят не только со всего Узбекистана, но также из России и Казахстана.Мусор, который невозможно переработать, попадает на перегрузочную станцию, где его спрессовывают и вывозят на ахангаранский полигон.В основном, это остатки пищевых продуктов и полиэтилен.Во что перерабатывают макулатуру, сколько мусорных отходов накопилось на Ахангаранском полигоне и когда откроют новый мусорный полигон — об этом в сюжете Sputnik.

узбекистан

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2023

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отходы переработка мусор узбекистан ташкент ташкентская область видео фото