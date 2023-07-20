https://uz.sputniknews.ru/20230720/uzbekistan-otxody-pererabotka-poligon-axangaran-37021883.html
От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем
От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем
Специалисты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.
2023-07-20T18:36+0500
2023-07-20T18:36+0500
2023-07-20T18:36+0500
отходы
переработка отходов
мусор
узбекистан
ташкент
ташкентская область
видео
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37021164_0:370:2730:1906_1920x0_80_0_0_9e618e7c2547318f3a93da1f39f33e0c.jpg
Переработке подлежат полимерные отходы, бумага, резина, текстиль, стекло, металл. Так, например, на одном из ташкентских предприятий макулатуру перерабатывают в гофрокартон, который используют как упаковку для бытовой техники. Сюда бумажные отходы привозят не только со всего Узбекистана, но также из России и Казахстана.Мусор, который невозможно переработать, попадает на перегрузочную станцию, где его спрессовывают и вывозят на ахангаранский полигон.В основном, это остатки пищевых продуктов и полиэтилен.Во что перерабатывают макулатуру, сколько мусорных отходов накопилось на Ахангаранском полигоне и когда откроют новый мусорный полигон — об этом в сюжете Sputnik.
узбекистан
ташкент
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37021164_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5aa9dc7234e5fdbfd71f1b1ff766dcd7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
отходы переработка мусор узбекистан ташкент ташкентская область видео фото
отходы переработка мусор узбекистан ташкент ташкентская область видео фото
От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем
Анна Желиховская
Корреспондент
Специалисты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.
Переработке подлежат полимерные отходы, бумага, резина, текстиль, стекло, металл. Так, например, на одном из ташкентских предприятий макулатуру перерабатывают в гофрокартон, который используют как упаковку для бытовой техники. Сюда бумажные отходы привозят не только со всего Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Мусор, который невозможно переработать, попадает на перегрузочную станцию, где его спрессовывают и вывозят на ахангаранский полигон.
“Мусор трамбуют и засыпают грунтом. И так делают слой за слоем — 2 метра мусора, 20-30 см грунта”, — рассказал начальник филиала “Махсустранс” по перегрузке и утилизации отходов Рафаэль Бекмуллин.
В основном, это остатки пищевых продуктов и полиэтилен.
Во что перерабатывают макулатуру, сколько мусорных отходов накопилось на Ахангаранском полигоне и когда откроют новый мусорный полигон — об этом в сюжете Sputnik.