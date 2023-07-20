https://uz.sputniknews.ru/20230720/uzbekistan-zaversheniye-onlayn-registratsiya-abituriyenty-37018325.html

Прием-2023: абитуриентов предупредили о последнем дне онлайн-регистрации

Прием-2023: абитуриентов предупредили о последнем дне онлайн-регистрации

Регистрация абитуриентов на направления бакалавриата вузов закончится 20 июля в 23:59. Им рекомендовали не затягивать с ней, быть внимательными при выборе и тщательно проверять свои данные.

2023-07-20T15:55+0500

2023-07-20T15:55+0500

2023-07-20T16:02+0500

общество

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вступительные экзамены

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сегодня завершается онлайн регистрация абитуриентов для поступления в вузы, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Абитуриенты могут пройти онлайн-регистрацию для поступления на направления бакалавриата высших учебных заведений или при необходимости изменить свой выбор через сайт Агентства по оценке знаний и навыков при Министерстве высшего образования, науки и инноваций my.uzbmb.uz, а также Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz до 23.59 20 июля.Заявители, не освобожденные от оплаты, смогут произвести ее до 23:59 21 июля.Кроме того, министерство призвало абитуриентов внимательно относиться к выбору направления, формы и языка обучения, а также региона сдачи вступительных экзаменов.

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