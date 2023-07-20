https://uz.sputniknews.ru/20230720/vypusknikam-filialov-dvux-rossiyskix-vuzov-uzbekistanye-vruchili-diplomy-37003365.html

Выпускникам филиалов двух российских вузов в Узбекистане вручили дипломы

Выпускникам филиалов двух российских вузов в Узбекистане вручили дипломы

В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании

2023-07-20T10:11+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Ташкенте прошли церемонии вручения дипломов выпускникам российских филиалов РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИЯУ МИФИ, а также двойных дипломов в рамках совместных программ УзГУМЯ, КарГУ и МГЛУ, сообщает посольство России в Узбекистане. При этом в НИЯУ МИФИ — это первый выпуск. Выпускников поздравил посол Олег Мальгинов. Олег Мальгинов также отметил, что российское образование — это еще один узелок тесного взаимодействия между Россией и Узбекистаном. Двойные дипломы также получили первые выпускники совместной образовательной программы, в рамках которой студенты УзГУМЯ на протяжении одного года обучались в Московском государственном лингвистическом университете.

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