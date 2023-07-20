Выпускникам филиалов двух российских вузов в Узбекистане вручили дипломы
10:11 20.07.2023 (обновлено: 10:41 20.07.2023)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Ташкенте прошли церемонии вручения дипломов выпускникам российских филиалов РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИЯУ МИФИ, а также двойных дипломов в рамках совместных программ УзГУМЯ, КарГУ и МГЛУ, сообщает посольство России в Узбекистане.
При этом в НИЯУ МИФИ — это первый выпуск. Выпускников поздравил посол Олег Мальгинов.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
"Отрадно, что в этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании. Сейчас Узбекистан в соответствии с планами президента республики Шавката Мирзиёева становится открытым государством, строит новое общество, открывается миру, поэтому ваши знания и навыки будут востребованы и в России, и в других странах", — сказал дипломат.
Олег Мальгинов также отметил, что российское образование — это еще один узелок тесного взаимодействия между Россией и Узбекистаном.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
Двойные дипломы также получили первые выпускники совместной образовательной программы, в рамках которой студенты УзГУМЯ на протяжении одного года обучались в Московском государственном лингвистическом университете.