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https://uz.sputniknews.ru/20230720/vypusknikam-filialov-dvux-rossiyskix-vuzov-uzbekistanye-vruchili-diplomy-37003365.html
Выпускникам филиалов двух российских вузов в Узбекистане вручили дипломы
Выпускникам филиалов двух российских вузов в Узбекистане вручили дипломы
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
2023-07-20T10:11+0500
2023-07-20T10:41+0500
узбекистан
россия
образование
посол
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
выпускник
высшее образование
диплом
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Ташкенте прошли церемонии вручения дипломов выпускникам российских филиалов РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИЯУ МИФИ, а также двойных дипломов в рамках совместных программ УзГУМЯ, КарГУ и МГЛУ, сообщает посольство России в Узбекистане. При этом в НИЯУ МИФИ — это первый выпуск. Выпускников поздравил посол Олег Мальгинов. Олег Мальгинов также отметил, что российское образование — это еще один узелок тесного взаимодействия между Россией и Узбекистаном. Двойные дипломы также получили первые выпускники совместной образовательной программы, в рамках которой студенты УзГУМЯ на протяжении одного года обучались в Московском государственном лингвистическом университете.
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узбекистан россия высшее образование российский диплом посол посольство россии в узбекистане олег мальгинов российские филиалы рэу им. г.в.плеханова нияу мифи двойные дипломы совместные программы узгумя каргу мглу
узбекистан россия высшее образование российский диплом посол посольство россии в узбекистане олег мальгинов российские филиалы рэу им. г.в.плеханова нияу мифи двойные дипломы совместные программы узгумя каргу мглу

Выпускникам филиалов двух российских вузов в Узбекистане вручили дипломы

10:11 20.07.2023 (обновлено: 10:41 20.07.2023)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Ташкенте прошли церемонии вручения дипломов выпускникам российских филиалов РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИЯУ МИФИ, а также двойных дипломов в рамках совместных программ УзГУМЯ, КарГУ и МГЛУ, сообщает посольство России в Узбекистане.
При этом в НИЯУ МИФИ — это первый выпуск. Выпускников поздравил посол Олег Мальгинов.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане

"Отрадно, что в этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании. Сейчас Узбекистан в соответствии с планами президента республики Шавката Мирзиёева становится открытым государством, строит новое общество, открывается миру, поэтому ваши знания и навыки будут востребованы и в России, и в других странах", — сказал дипломат.

Олег Мальгинов также отметил, что российское образование — это еще один узелок тесного взаимодействия между Россией и Узбекистаном.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
В этом году больше тысячи узбекистанцев получили дипломы о российском образовании
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Двойные дипломы также получили первые выпускники совместной образовательной программы, в рамках которой студенты УзГУМЯ на протяжении одного года обучались в Московском государственном лингвистическом университете.
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