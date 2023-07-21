https://uz.sputniknews.ru/20230721/avgust-uzbekistan-snijeniye-dinamika-vvp-ekonomisty-37038537.html

С августа в Узбекистане ожидается снижение динамики ВВП — экономисты

С августа в Узбекистане ожидается снижение динамики ВВП — экономисты

По оценкам Агентства статистики, рост ВВП Узбекистана по итогам первого полугодия этого года составил 5,6%

2023-07-21T13:43+0500

2023-07-21T13:43+0500

2023-07-21T13:43+0500

узбекистан

экономика

инфляция

ввп

денежные переводы

предприниматели

прогноз

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В своем новом отчете Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) пересмотрел прогноз роста экономических итогов 2023 года. По оценке экспертов, рост ВВП за 9 месяцев составит 5,5%. При этом с августа ожидается снижение показателей еженедельной динамики.По оценкам Агентства статистики, рост ВВП Узбекистана по итогам первого полугодия этого года составил 5,6%. Это соответствует прогнозному коридору ЦЭИР в 5,5%-5,75%, хотя и немного ниже ожидавшихся экспертами 5,65%.Эксперты обращают внимание, что на экономический рост повлияли своевременно принятые меры по поддержке предпринимателей. Кроме того, рост промышленности составил 5,6%, инвестиции выросли на 7,9%, сектор строительства — на 4,8%, розничный товарооборот — на 6,9%. Крупнейший сектор промышленности — обрабатывающей – вырос на 6,3%.Следует отметить, что прогноз ЦЭИР за I-полугодие 2023 года показал высокую точность, с отклонением ожидаемого роста ВВП всего на 0,05 процентного пункта по сравнению с фактическими данными Агентства статистики.Между тем с августа ожидается некоторое снижение показателей еженедельной динамики ВВП. Это связано с сохраняющимися экономическими трудностями у некоторых торговых партнеров Узбекистана. Кроме того, имеются риски сокращения водных ресурсов в сельском хозяйстве и денежных переводов, а также продолжение жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.Вместе с тем риски связаны со снижением экономической активности, которое отмечается с начала лета. В частности, индекс деловой активности в июне снизился на 7,8 процентных пункта по сравнению с маем. Несмотря на эти сдерживающие факторы и объединяя еженедельные прогнозные показатели динамики ВВП, рост экономики страны на девять месяцев 2023 года ожидается на уровне 5,5%. При этом прогнозируемый диапазон будет варьироваться в пределах 5,3% - 5,6%.

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