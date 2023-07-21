Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентНациональный парк Узбекистана
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Экскурсия в конноспортивный клуб, культурный плоггинг и мастер-классы для детей. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 22 июля
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Фокус" и "Мальчишник 2: Бангкок" под открытым небом.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−666−1117
Зрителей ждет показ фильмов "Фокус" и "Мальчишник 2: Бангкок" под открытым небом.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−666−1117
Шоу-программа в ТРЦ Riviera
Посетители смогут принять участие в конкурсах с призами, а также насладиться выступлением DJ Romeo.
Время: 19.00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Посетители смогут принять участие в конкурсах с призами, а также насладиться выступлением DJ Romeo.
Время: 19.00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Выставка "Калейдоскоп"
Посетителей ждет выставка графики "Калейдоскоп" из собраний международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы в малом выставочном зале.
Время: 09.00
Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Посетителей ждет выставка графики "Калейдоскоп" из собраний международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы в малом выставочном зале.
Время: 09.00
Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Экскурсия в конноспортивный клуб
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Воскресенье, 23 июля
Культурный плоггинг
Желающие примут участие в этапе чемпионата мира по плоггингу от Узбекистана и соберут мусор в Ботаническом саду на время.
Время: 09.00
Место: Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова
Участие бесплатное
Желающие примут участие в этапе чемпионата мира по плоггингу от Узбекистана и соберут мусор в Ботаническом саду на время.
Время: 09.00
Место: Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова
Участие бесплатное
Мастер-класс для детей
Детишек ждет мастер-класс по приготовлению сырников и оладушек, а также дегустация и чаепитие.
Время: 15.00
Место: Velvet
Стоимость участия: 15-20 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−808−2525
Детишек ждет мастер-класс по приготовлению сырников и оладушек, а также дегустация и чаепитие.
Время: 15.00
Место: Velvet
Стоимость участия: 15-20 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−808−2525
Chilla Party
Посетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Пираты", игра в "Форт Боярд" и выступление группы C.О.С.
Время: 18.30
Место: Central Park
Вход свободный
Посетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Пираты", игра в "Форт Боярд" и выступление группы C.О.С.
Время: 18.30
Место: Central Park
Вход свободный