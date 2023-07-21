https://uz.sputniknews.ru/20230721/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-meropriyatiy-tashkentye-37035574.html

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Экскурсия в конноспортивный клуб, культурный плоггинг и мастер-классы для детей. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik

2023-07-21T11:16+0500

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Суббота, 22 июляКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Фокус" и "Мальчишник 2: Бангкок" под открытым небом.Время: 20.00, 22.00Место: TashkentlandСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−666−1117Шоу-программа в ТРЦ RivieraПосетители смогут принять участие в конкурсах с призами, а также насладиться выступлением DJ Romeo.Время: 19.00Место: ТРЦ RivieraВход свободныйВыставка "Калейдоскоп"Посетителей ждет выставка графики "Калейдоскоп" из собраний международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы в малом выставочном зале.Время: 09.00Место: Международный караван-сарай культуры Икуо ХираямыВход свободный Экскурсия в конноспортивный клубПосетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Воскресенье, 23 июляКультурный плоггингЖелающие примут участие в этапе чемпионата мира по плоггингу от Узбекистана и соберут мусор в Ботаническом саду на время.Время: 09.00Место: Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. РусановаУчастие бесплатноеМастер-класс для детейДетишек ждет мастер-класс по приготовлению сырников и оладушек, а также дегустация и чаепитие.Время: 15.00Место: VelvetСтоимость участия: 15-20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−808−2525Chilla PartyПосетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Пираты", игра в "Форт Боярд" и выступление группы C.О.С.Время: 18.30Место: Central ParkВход свободный

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