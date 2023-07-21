https://uz.sputniknews.ru/20230721/sputnikpro-moskva-37058845.html

"Буду применять фишки, о которых узнал": сотрудник "Русского дома в Ташкенте" о SputnikPro

"Буду применять фишки, о которых узнал": сотрудник "Русского дома в Ташкенте" о SputnikPro

Журналисты из стран ближнего зарубежья получили возможность оторваться от классического формата работы и расширить знания о новых медиа. 21.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-21T20:19+0500

2023-07-21T20:19+0500

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МОСКВА, 21 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. С 17 по 21 июля в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась третья серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов.Гостям рассказали, как работать не "для галочки", а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы. При этом говоря на доступном, понятном людям языке.Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей. Гости смогли на практике ознакомиться с этими технологиями, которые уже в ближайшем будущем могут стать неотъемлемой частью профессии. В VR они погрузились с помощью специального шлема, тогда как для использования нейросетей спецоборудование не потребовалось: этой технологией можно пользоваться с помощью своего устройства.Журналист Uzreport TV Махфуза Гаффарова рассказала корреспонденту Sputnik, что приехала на мастер-классы, чтобы научиться писать более качественные тексты.Сотрудник "Русского дома в Ташкенте" Сергей Ежков узнал о предстоящем визите в Москву всего за день до вылета.Однако то, что Сергей Ежков в итоге увидел, произвело на него положительное впечатление.Кто-то из участников уже бывал в Москве, однако для части из них "SputnikPro на Зубовском" стал возможностью впервые ознакомиться с жизнью российского мегаполиса. Столица произвела на гостей яркое впечатление, которое не смогли испортить даже сильные дожди, время от времени накрывавшие город.Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики.Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине. Теперь они смогут расширить свою аудиторию и стать более заметными и влиятельными в своих государствах. А значит, укреплять сотрудничество и дружбу между странами.

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