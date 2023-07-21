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"Буду применять фишки, о которых узнал": сотрудник "Русского дома в Ташкенте" о SputnikPro
"Буду применять фишки, о которых узнал": сотрудник "Русского дома в Ташкенте" о SputnikPro
Журналисты из стран ближнего зарубежья получили возможность оторваться от классического формата работы и расширить знания о новых медиа. 21.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-21T20:19+0500
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МОСКВА, 21 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. С 17 по 21 июля в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась третья серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов.Гостям рассказали, как работать не "для галочки", а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы. При этом говоря на доступном, понятном людям языке.Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей. Гости смогли на практике ознакомиться с этими технологиями, которые уже в ближайшем будущем могут стать неотъемлемой частью профессии. В VR они погрузились с помощью специального шлема, тогда как для использования нейросетей спецоборудование не потребовалось: этой технологией можно пользоваться с помощью своего устройства.Журналист Uzreport TV Махфуза Гаффарова рассказала корреспонденту Sputnik, что приехала на мастер-классы, чтобы научиться писать более качественные тексты.Сотрудник "Русского дома в Ташкенте" Сергей Ежков узнал о предстоящем визите в Москву всего за день до вылета.Однако то, что Сергей Ежков в итоге увидел, произвело на него положительное впечатление.Кто-то из участников уже бывал в Москве, однако для части из них "SputnikPro на Зубовском" стал возможностью впервые ознакомиться с жизнью российского мегаполиса. Столица произвела на гостей яркое впечатление, которое не смогли испортить даже сильные дожди, время от времени накрывавшие город.Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики.Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине. Теперь они смогут расширить свою аудиторию и стать более заметными и влиятельными в своих государствах. А значит, укреплять сотрудничество и дружбу между странами.
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sputnik, образовательный проект sputnikpro, москва, образование
sputnik, образовательный проект sputnikpro, москва, образование

"Буду применять фишки, о которых узнал": сотрудник "Русского дома в Ташкенте" о SputnikPro

20:19 21.07.2023 (обновлено: 20:21 21.07.2023)
© SputnikМастер-класс "SputnikPro на Зубовском"
Мастер-класс SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
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Журналисты из стран ближнего зарубежья получили возможность оторваться от классического формата работы и расширить знания о новых медиа.
МОСКВА, 21 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. С 17 по 21 июля в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась третья серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов.
© Sputnik

Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов.

Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik

Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов.

© Sputnik

Гостям рассказали, как работать не "для галочки", а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы.

Гостям рассказали, как работать не &quot;для галочки&quot;, а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik

Гостям рассказали, как работать не "для галочки", а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы.

© Sputnik

Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей.

Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik

Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей.

© Sputnik

Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине.

Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik

Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине.

© Sputnik

Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики.

Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik

Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики.

1/5
© Sputnik

Журналисты и общественные деятели из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обучились современным методам популяризации своих ресурсов.

2/5
© Sputnik

Гостям рассказали, как работать не "для галочки", а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы.

3/5
© Sputnik

Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей.

4/5
© Sputnik

Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине.

5/5
© Sputnik

Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики.

Гостям рассказали, как работать не "для галочки", а действительно ворваться в жизнь рядового гражданина своей страны через современные платформы. При этом говоря на доступном, понятном людям языке.
Больше всего участникам запомнились лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей. Гости смогли на практике ознакомиться с этими технологиями, которые уже в ближайшем будущем могут стать неотъемлемой частью профессии. В VR они погрузились с помощью специального шлема, тогда как для использования нейросетей спецоборудование не потребовалось: этой технологией можно пользоваться с помощью своего устройства.
© SputnikЖурналист Uzreport TV Махфуза Гаффарова
Мастер-класс SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
Журналист Uzreport TV Махфуза Гаффарова
© Sputnik
Журналист Uzreport TV Махфуза Гаффарова рассказала корреспонденту Sputnik, что приехала на мастер-классы, чтобы научиться писать более качественные тексты.
"Мы чаще работаем с видео, поэтому умения писать грамотно не хватает", – объяснила она.
Сотрудник "Русского дома в Ташкенте" Сергей Ежков узнал о предстоящем визите в Москву всего за день до вылета.
"Так сложилось, что я прилетел вместо девочки, которая по случайным обстоятельствам не смогла приехать. Это было максимально быстро и неожиданно. Ехал, совсем не понимая, что здесь будет происходить", – поделился он с корреспондентом Sputnik.
© SputnikСотрудник "Русского дома в Ташкенте" Сергей Ежков
Мастер-класс SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
Сотрудник "Русского дома в Ташкенте" Сергей Ежков
© Sputnik
Однако то, что Сергей Ежков в итоге увидел, произвело на него положительное впечатление.
"Лекции были полезными и продуктивными. Буду применять необычные форматы, фишки, о которых узнал здесь. Например, можно рисовать картинки с помощью нейросети и создавать свои стикеры для Telegram", – отметил сотрудник "Русского дома".
Кто-то из участников уже бывал в Москве, однако для части из них "SputnikPro на Зубовском" стал возможностью впервые ознакомиться с жизнью российского мегаполиса. Столица произвела на гостей яркое впечатление, которое не смогли испортить даже сильные дожди, время от времени накрывавшие город.
Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики.
Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине. Теперь они смогут расширить свою аудиторию и стать более заметными и влиятельными в своих государствах. А значит, укреплять сотрудничество и дружбу между странами.
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