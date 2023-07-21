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В США раскрыли ужасающий план удара по России
В США раскрыли ужасающий план удара по России
По словам экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, в России намерены реализовать план западных элит по уничтожению идентичности народов
2023-07-21T10:44+0500
2023-07-21T10:44+0500
2023-07-21T10:55+0500
россия
украина
всу
план
удар
природные ресурсы
запад
пентагон
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube, сообщает РИА Новости. По его словам, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать и в России.Он напомнил, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды. Ее колонизация позволила бы интервентам получить доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.
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россия запад план удар уничтожение идентичность народы экс-советник глава пентагон полковник дуглас макгрегор ослабить евросоюз
россия запад план удар уничтожение идентичность народы экс-советник глава пентагон полковник дуглас макгрегор ослабить евросоюз
В США раскрыли ужасающий план удара по России
10:44 21.07.2023 (обновлено: 10:55 21.07.2023)
По словам экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, западные элиты намерены в России реализовать план по уничтожению идентичности народов.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube, сообщает РИА Новости
.
По его словам, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать и в России.
"(Президент Владимир. — Прим. ред.) Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", — говорится в сообщении.
Он напомнил, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды. Ее колонизация позволила бы интервентам получить доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.