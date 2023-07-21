https://uz.sputniknews.ru/20230721/ssha-ujasayuschiy-plan-udar-rossiya-37034808.html

В США раскрыли ужасающий план удара по России

В США раскрыли ужасающий план удара по России

По словам экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, в России намерены реализовать план западных элит по уничтожению идентичности народов

2023-07-21T10:44+0500

2023-07-21T10:44+0500

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россия

украина

всу

план

удар

природные ресурсы

запад

пентагон

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube, сообщает РИА Новости. По его словам, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать и в России.Он напомнил, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды. Ее колонизация позволила бы интервентам получить доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.

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