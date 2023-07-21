https://uz.sputniknews.ru/20230721/tashkent-svet-otklyucheniye-22-iyul-adresa-37065606.html
Где в Ташкенте завтра не будет света — локации
Где в Ташкенте завтра не будет света — локации
В субботу, 22 июля, частично без электричества останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы
2023-07-21T21:36+0500
2023-07-21T21:36+0500
2023-07-21T21:36+0500
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ташкент
электричество
район
адреса
свет
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Завтра в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество график отключения электричества
Где в Ташкенте завтра не будет света — локации
В субботу, 22 июля, частично без электричества останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Завтра в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Мирзо-Улугбекский район — с 10.00 до 15.00 на некоторых улицах махалли “Алпомыш”;
Учтепинский район — с 09.00 до 15.00 на некоторых улицах махалли “Дийдор”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.