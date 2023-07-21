https://uz.sputniknews.ru/20230721/tashkent-svet-otklyucheniye-22-iyul-adresa-37065606.html

Где в Ташкенте завтра не будет света — локации

Где в Ташкенте завтра не будет света — локации

В субботу, 22 июля, частично без электричества останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы

2023-07-21T21:36+0500

2023-07-21T21:36+0500

2023-07-21T21:36+0500

узбекистан

ташкент

электричество

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график отключения электричества

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Завтра в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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